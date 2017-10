Avalada con rechazo de PP y Marea pedir que el Concello gestione Cíes

Con los únicos votos favorables del gobierno socialista y el "no" de PP y Marea, se aprobó instar a la Xunta a "adoptar las medidas precisas para transferir o delegar, o cooperar con el Ayuntamiento de Vigo en la gestión y competencias sobre las islas Cíes", si bien tanto PP como Marea advirtieron de que era imposible por ilegal. La concejal de Urbanismo, María José Caride, denunció la "inacción" de la Xunta en el archipiélago al no ejercer el control sobre las navieras y permitir, como ocurrió este pasado verano, la sobreventa de billetes para viajar a las islas. Reconoció que el Gobierno gallego ha abierto expedientes, impuesto sanciones y acudido a la Fiscalía, pero concluyó que "no ejerce de forma rigurosa sus competencias", lo que ha llevado al Ayuntamiento a plantear esta moción.

Según dijo, el "daño" provocado por esa sobreventa "conocida" por la Xunta "puede ser irreparable", y ha insistido en que el gobierno local quiere "cooperar en la gestión", no del Parque Nacional, sino solo de las Cíes, "y si es posible, que se transfieran las competencias".

Por su parte, Marea de Vigo ha vuelto a reclamar la aprobación del Plan Rector de Usos e Xestión de Illas Atlánticas, e insistió en que ese traspaso de competencias puede ser "temerario", ya que la gestión de las Cíes requiere de inversión, y "ningún ayuntamiento" gestiona ningún Parque Nacional.

Mientras, el concejal del PP, Diego Gago, fue más allá, y ha advertido al gobierno vigués de que su propuesta, además de "irresponsable" y "absurda", es "ilegal", porque la propia ley establece las competencias de gestión sobre las comunidades y el Estado. La Xunta ni se lo va a plantear pese a la moción.