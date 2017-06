El aumento de ‘sinpas’ amenaza los hoteles en temporada alta

n n n El comienzo de la temporada alta en los hoteles y establecimientos de hospedaje en Vigo se enfrenta a la amenaza de los conocidos “sinpa”, un fenómeno delincuencial que, según los últimos datos aportados por la Policía, deriva en una denuncia al mes, y que se produce cuando un cliente se marcha sin abonar la cuenta.

La estadística no sólo se refleja en el número de denuncias sino también en los causas que llegan a juicio y que siguen en aumento.

Jaime Pereira, presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), asegura que “este tipo de delicuentes son expertos” por lo que “cada establecimiento tiene sus propios métodos para tratar de detectarlos”. Pereira relata que “hay detalles que nos pueden hacen sospechar, en la forma de reservar, el equipaje, etc..”

Las buenas perspectivas meteorológicas por lo menos durante los primeros pasos del verano prevé una alta ocupación lo que puede conllevar un mayor riesgo frente a este tipo de estafas. “Lo normal en estos casos es que se cuelen cuando hay máxima afluencia de clientes, en temporada alta”, explica mientras añade que “por desgracia, en muchos casos aunque la Policía les localice si la cantidad que ha dejado a deber no es muy alta las consecuencias penales son mínimas, eso hace que incluso en algunas ocasiones ni se denuncie por el trastorno que supone”.

Los casos que sí llegan a juicio, hasta cuatro en las últimas semanas, superaban los 1.000 euros, con estancias prolongadas, algunas durante los meses de mayor ocupación, entre julio y agosto.

Uno de los condenados estuvo más de dos mese y medio hospedado en un establecimiento vigués, dejando una cuenta de 1.800 euros.

Para evitar este tipo de situaciones, los establecimientos tienen la opción de solicitar la tarjeta de crédito al cliente, algo muy extendido en España y en Europa, sin embargo, en Vigo “no es algo tan general, porque es una medida que no acaba de cuajar entre los visitantes, sobre todo los que proceden de otros países”, asegura el presidente de Ahosvi quien sostiene sin embargo que “en grandes ciudades como Barcelona o Madrid es impensable no contar con esta medida”.n