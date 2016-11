Un asesor financiero de Vigo acusado de apropiarse 3,8 millones de una empresa

La primera jornada del juicio por estos hechos, que está previsto que se alargue toda la semana, ha tenido lugar este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde el hombre ha accedido a responder únicamente a las preguntas de la fiscal y de las defensas.

Así, Ángel N.T. ha señalado que mantuvo su relación laboral con la empresa querellada, dedicada a la venta de granito tanto en España como en el extranjero, entre los años 2000 y 2010, pero durante ese tiempo "no asesoraba sobre cómo meter dinero en paraísos fiscales", ni el administrador de la empresa, Manuel C.C., le dijo "nada" de sus cuentas `off shore`.

Sí que ha reconocido que el administrador de la empresa, a través del gerente, Luis C.V., le entregaba cada cierto tiempo cantidades de dinero --de las que ha dicho que eran de un "tema personal, de empresas" del administrador--, para que hiciese "entrega" del mismo a un banco en Valença (Portugal), pero ha incidido en que él no hizo ingresos, sino "entregas".

De acuerdo con su relato, durante unos 10 años él recogió el dinero e iba al banco, donde ya le esperaban tras ser avisados por el administrador y le hacían "una señal" para que entrase en una habitación. Allí, contaban el dinero y él firmaba un recibí en blanco que no le entregaban al momento, lo que ha explicado que era así porque el banco tenía que recontar el dinero y comprobar que no había billetes falsos; "como alguna vez pasó", ha añadido.

No obstante, ha indicado que posteriormente era el administrador el que le enviaba los extractos "como garantía". En relación a esto, ha añadido que con posterioridad el empresario llegó a pedirle que le enviase de vuelta algunos de esos extractos porque "los había perdido", aunque ha dicho que ahora entiende que fue "un montaje que se ha hecho".

"UN MONTAJE"

Al ser preguntado sobre cómo es posible que entregase el dinero sin que le diesen algún recibo o comprobante, el asesor ha indicado que lo hacía porque se fiaba del administrador, ya que se lo había presentado un amigo suyo, y porque con posterioridad éste le entregaba los extractos. "Confianza con este señor no es nada", ha rematado.

En este marco, se ha cuestionado por qué si la primera entrega de dinero al banco fue en el año 2000 no le reclamó "absolutamente nada hasta más tarde". Además, ha reparado en que él entró a trabajar en la empresa el 1 de octubre y le dieron la primera entrega de dinero el día 16: "Qué listo soy para montar toda esta operativa en 10 días", ha ironizado.

En todo caso, ha afirmado que él "no tenía poder ni autorización" para hacer movimientos ni recibir extractos de las cuentas del administrador; que no conocía la cantidad de cuentas que tenía, ni su número, ni el dinero que tenían; y que tampoco le gestionó la apertura de "ninguna cuenta". De hecho, ha sostenido que el administrador sólo tenía dos autorizados y "estaban limitados": "Él no daba poder a nadie", ha apostillado.

LAS RELACIONES "SE ENFRÍAN"

El asesor, que ha vinculado sus posesiones --inmuebles, vehículos y empresas-- a sus ganancias, a asumir hipotecas y préstamos, y a una herencia de su mujer, ha trasladado que las relaciones con el administrador de la empresa "se enfriaron" cuando, a raíz de una declaración de impuestos sobre sociedades, se percató de que había una "simulación de contrato impresionante".

"Esto es simulado y no quiero tener nada que ver con esto, por ahí no paso", ha argumentado, antes de añadir que las relaciones "se enfrían tanto que, desde 2009, --el administrador-- no se fía más de --entregarle-- ninguna cantidad".

CUESTIONES PREVIAS

La sesión ha dado comienzo con las cuestiones previas, por las que los abogados de las distintas partes han propuesto nuevas pruebas. Así, la abogada de la acusación particular, entre otras cuestiones, ha presentado una sentencia contra el mismo acusado emitida por otro juzgado, la cual está recurrida.

Por su parte, los abogados del hombre y de tres empresas a las que ha estado vinculado han aportado informes y documentos, y han incidido en la "falta de capacidad procesal" de la acusación particular, y en concreto de la querellante, para interponer dicha querella por los hechos que se juzgan, ya que entienden que es "una simple apoderada" de la empresa y "le mueve una animadversión" por su mala relación con Ángel N.T.

Después de deliberar, el Tribunal ha inadmitido las cuestiones previas relativas a la legitimidad de la acusación particular, al entender que un defecto que había ya fue "subsanado" y que la defensa podía haber recurrido cuando se personó; si bien ha admitido las pruebas documentales salvo una pericial. Tras ello, ha habido otro receso de media hora para que la acusación estudiase las nuevas pruebas.

PETICIÓN DE FISCALÍA

La Fiscalía considera que el asesor recibió distintas cantidades de dinero, por importe total de más de 3,85 millones de euros, que después "se quedaba en su propio beneficio". Además, plantea que para conseguir su objetivo pudo haber entregado al administrador de la empresa, de manera periódica, "extractos bancarios que de manera simulada confeccionaba a medida que iba recibiendo el dinero y en los que hacía constar el ingreso de las sumas recibidas".

Por ello, acusa al hombre de un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles con un delito continuado de estafa y, alternativamente, de un delito continuado de apropiación indebida; y solicita que sea condenado a siete años y medio de prisión y a pagar una multa de 10 euros diarios durante 12 meses y una indemnización para la empresa de más de 3,8 millones de euros.