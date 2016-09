Arqueólogos de la Diputación hallan restos de un bebé del siglo I

El equipo de arqueología de la Diputación de Pontevedra ha hallado el esqueleto de un bebé en el yacimiento de A Lanzada, en la localidad de Sanxenxo, restos que se encontraban a unos cinco metros del que fue descubierto el lunes, que se cree que corresponde a una mujer joven que ha recibido el nombre de "Cornelia".

Según ha comunicado el organismo provincial, estos son los primeros restos de un neonato que aparecen en el Campo da Lanzada y su hallazgo "supone una novedad desde el punto de vista antropológico, ya que se piensa que en aquella época no era habitual enterrar a los menores de un año".

Se trata de un neonato "muy deteriorado" que se encontraba encogido a una distancia de entre cinco y seis metros de "Cornelia", si bien la antopóloga Olalla López ha aclarado que dicha posición "no tiene por qué implicar relación con el de la mujer joven encontrada" este lunes.

El arqueólogo de la Diputación de Pontevedra, Rafael Rodríguez, ha considerado que este esqueleto pertenece a la misma época que el de "Cornelia".

En concreto, y a falta de los estudios que lo ratifiquen, se estima que son del siglo I después de Cristo. Los expertos no descartan que aparezcan nuevos esqueletos similares durante los trabajos en A Lanzada. n