Argentina vive también en Vigo sus elecciones más reñidas

La situación política que vive Argentina, y los cambios en la ley electoral que permite votar ahora todos los censados en el exterior sin necesidad de una inscripción previa, hizo que el consulado de este país sudamericano en Vigo viviese ayer uno de los procesos electorales con mayor participación de los últimos años.

Los argentinos estaban llamados a unos comicios legislativos en los que se renueva la mitad de la cámara del Congreso y un tercio del Senado. En juego, la posibilidad de dar todo el poder al actual presidente Mauricio Macri o el regreso a primera línea política de Cristina Kirchner, cuya candidatura como senadora por Buenos Aires salió muy reforzada en las primarias, conocidas como PASO.

Son unas elecciones a las que la sociedad argentina llega dividida entre estas dos opciones y esto mismo se hizo notar ayer entre los ciudadanos que votaron en Vigo. Al igual que en su propio país, también planeó la sombra de Santiago Maldonado, activista desaparecido hace dos meses durante un enfrentamiento de la policía con los mapuches y cuyo cadáver fue hallado recientemente. Un suceso que ha conmocionado a toda la nación, muy sensibilizada con este tipo de hechos por sus trágicos antecedentes.

“Es una circunstancia muy triste pero creo que se ha politizado. Es un suceso que nunca tenía que haber salido del ámbito policial y judicial; no veo detrás una mano política”, señalaba tras emitir su voto Sergio Baltar, ciudadano argentino residente en España desde hace 15 años y que ayer acudía a votar a Vigo desde Santiago de Compostela.

Esta ciudad fue en la jornada del domingo uno de los 135 lugares habilitados por Argentina para votar en el exterior. Aquí se instalaron cinco mesas para un censo de 6.800 personas residentes en Galicia, Asturias, León y Zamora. Una cifra que aumenta por diez el número de personas con derecho a voto de las últimas elecciones. “Antes había que inscribirse para votar. Ahora quedan automáticamente inscritos al comunicar su domicilio”, explica Silvina Montenegro, cónsul general de la Argentina en Vigo.

María Victoria Primo, Luján López, Daniela Ramos y Ángel Palermo eran algunos de los voluntarios que ayer se presentaron para configurar las mesas. Muchos, con más de 20 años de residencia en España. Otros, como Luján, toda la vida, ya que tiene la nacionalidad por parte paterna. “Es importante para mí, por el cariño que le tengo al país de mi padre”.

Sobre las mesas, papeletas de los 24 distritos del país, que el votante debía seleccionar en función de su última residencia en Argentina y rellenar en un despacho convertido en cabina para mantener su secreto de voto.

Si en pasadas convocatorias la participación, que en el exterior es voluntaria, llegó al 10%, ésta podría elevarse en número —que no en porcentaje, debido al aumento del censo— dada la afluencia que se registraba a últimas horas de la mañana. Todos los consultados resaltaban la importancia de la convocatoria para refrendar o no al gobierno de Macri. “Temo los tarifazos que vienen”, confesaba Elsa Diserio, residente en Vigo desde hace 17 años y quien quiso referirse expresamente al caso Maldonado. “Es una desaparición desde el propio Estado. El propio Estado ha abierto una grieta y ha dividido en dos al país”.

Prueba de lo que se jugaba en estos comicios era la llegada de argentinos que votaban por primera vez. Lo hizo Marías Ezequiel Aravena, al cumplir 22 años, y lo hizo Marcela Beatriz Rodríguez, 10 años en España, que se desplazó expresamente desde Vegadeo. “Se está conformando un nuevo país que tiene más en cuenta a las clases medias”.

Las votaciones en España se cerraban ayer a las 18 horas, aunque no será hasta hoy cuando se sepan los primeros resultados.