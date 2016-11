El futuro del Área Metropolitana sigue siendo una incógnita a menos de 72 horas del pleno de constitución. El alcalde Abel Caballero, avalado por un informe del secretario general de Concello y de la propia Área, convocó este jueves a los catorce alcaldes fundacionales para constituir el órgano supramunicipal. Asegura que es el plazo límite que le otorga la ley.

Sin embargo, tres temas amenazan su puesta en marcha. La primera asignatura pendiente vuelve a ser la incorporación efectiva de Vigo al Transporte Metropolitano, requisito indispensable para el funcionamiento del Área, sellado por todos los regidores implicados. Pese a haber firmado el convenio de adhesión, las tarjetas de la Xunta aún no son operativas en los autobuses municipales. El problema es la negativa del Gobierno autonómico a subvencionar los viajes que se hagan dentro del núcleo urbano, algo que el alcalde vigués considera inadmisible porque no asegura el uso del transporte público para llegar la ciudad. Tanto la Xunta como el Concello acudieron al Consello Consultivo, que aún no ha dado respuesta.

La asistencia de los alcaldes del Partido Popular es otra de las incógnitas que se desvelará esta semana. A la espera del dictamen sobre el transporte, el delegado territorial de la Xunta, Ignacio López-Chaves hizo un llamamiento para aplazar el pleno de constitución, propuesta avalada por Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, y Javier Bas, de Redondela, ambos del Partido Popular, en sendas cartas enviadas a Caballero. La alternativa fue rechazada desde Vigo por considerarla “ilegal”. Para determinar qué hacer, los alcaldes del PP anunciaron una reunión esta semana. En las filas populares, el único que se mostró públicamente partidario de asistir fue Javier Bas. Por parte de los regidores socialistas, nacionalistas e independientes no se plantearon problemas a la hora de acudir a la convocatoria. Así, Francisco Ferreira, de Gondomar, pedía “tranquilidad y sentido común” y que se le permitiese a Caballero, como alcalde de Vigo, “tomar la iniciativa”.

El último frente se abrió este viernes, cuando el Consello Consultivo determinó que el sistema de elección de los delegados de Moaña y Gondomar no se ajustaba a la legalidad, pues coinciden con el partido político del primer nombre de sus listas, sus correspondientes alcaldes. Aunque no vinculante, su informe recomienda que no se constituya el Área hasta que estos ayuntamientos designen otros representantes. Esta situación no afecta a los planes de Abel Caballero que mantiene la convocatoria del pleno para el 1 de diciembre, ya que entiende que le corresponde a la mesa de edad, que se forma el día de la convocatoria, descartar la toma de posesión de esos concejales. Tanto Moaña como Gondomar tendrían posibilidad de evitar el rechazo de sus delegados si los sustituyen por otros. Sin embargo esto debe hacerse a través de un acuerdo plenario y en ambos casos, dudan que haya tiempo para convocarlos. Desde Gondomar apuntan la posibilidad de que los concejales cuestionados no se presenten y el Área se constituya sin ellos.

Las decisiones que se tomen en las próximas horas serán decisivas para determinar la suerte del Área.