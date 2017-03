Aprobado el presupuesto de Zona Franca para 2017

Incluye la ETEA y central de transporte, pero no podrán desarrollarse si el alcalde no convoca un pleno especifico al incluir compras. La delegada le pidió ayer que lo convoque cuanto antes, pero se teme que no lo hará. Teresa Pedrosa cree que Caballero no quiere que el Estado invierta en Vigo. Caballero tiene en su mano bloquear ambos proyectos y exige que los pague la Xunta no Zona franca