Apoyo en Vigo a reconducir la legalidad

También hay quien se muestra a favor del derecho a decidir y saluda a la nueva república. Pero la gran mayoría considera que se está dando una mala imagen exterior de España con este episodio de la historia política del estado y reclaman que se imponga el diálogo, el sentido común y el respeto a las leyes y la Constitución, para que haya seguridad jurídica, la base para el crecimiento, la economía y la empresa.

ABEL CABALLERO

Alcalde de Vigo y presidente de la FEMP

Caballero dice que “el gobierno de Cataluña está fuera de la Constitución y de la ley, está haciendo un engaño masivo al pueblo, genera una brecha social; el estado de derecho y la democracia tienen que revertir la situación. La independencia de Cataluña no se va a producir nunca”.

CARMELA SILVA

Presidenta de la Diputación

Silva aseguró sentir "tristeza y preocupación. Se ha impuesto la sinrazón. Los errores gravísimos de unos y otros nos han llevado al peor escenario. Ahora hay que defender el estado de derecho y la democracia, pero la historia castigará a los responsables de haber llegado hasta aquí".

ELENA MUÑOZ

Presidenta del PP vigués

"El 155 permitirá devolver la autonomía a los catalanes”

Elena Muñozdijo que la declaración unilateral de independencia no tiene ningún efecto legal y que con la aprobación del 155 “se ponen las bases para devolverle la autonomía a los catalanes”. Confía en que se normalice la situación y se celebren elecciones.



ENRIQUE LÓPEZ VEIGA

Presidente de la Autoridad Portuaria

“Es lamentable que movimiento racistas y xenófobos hayan prendido con tal fuerza en Cataluña, espero que no pase en Galicia. Estoy muy preocupado, pero no queda más remedio que ser muy firme y prudente y restaurar la legalidad. Confío en que esto no se repita".

SUSANA PÉREZ

Presidenta Empresarias Galicia

Susana Pérez mostró su "tristeza" por lo vivido ayer y aseguró que desde la asociación defienden "la unión y colaboración, porque lo contrario nos perjudica a todos". Considera que se ha producido una "fractura empresarial y social" por incumplir la legalidad.

TERESA PEDROSA

Delegada del Consorcio Zona Franca Vigo

"Confío plenamente en el Gobierno y en el presidente para recuperar la legalidad en Cataluña. Confío en el Estado de derecho como todos los demócratas. Me parece además de ilegal irrespetuoso con todos los españoles lo que ha hecho el Gobierno catalán".

MIGUEL FIDALGO

Concejal y senador del PP

"El voto del 155 en el Senado fue un momento con cierta tensión y responsabilidad porque no nos ha gustado llegar aquí, pero no hubo más remedio ante la sinrazón de estos señores que aplicar la Constitución. A partir de ahora, cuidado y aplicar el 155, pero bien".

JUAN MANUEL VIEITES

Secretario general de Anfaco

"Esto se va a reconducir, va a prevalecer el sentido común"

Juan Vieites considera que se ha producido "una situación no deseable" para el sector empresarial, pero se muestra "optimista y esto se va a reconducir y va a prevalecer el sentido común", aseguró. También lamentó "la imagen que se está dando al exterior".

JAVIER TAPIAS

Presidente del Náutico

"El Gobierno debe tomar las medidas legales"

El presidente del Real Club Náutico vio lo ocurrido en el Parlamento de forma muy clara como “un acto ilegal”. Cree que con respecto a las salidas no hay muchas opciones: “El Gobierno debe tomar las medidas legales oportunas, nada más”.

MARTÍNEZ BOSCH

Presidente del Liceo de Bouzas

"El Estado restaurará la ley y el orden tras la ilegalidad"

El presidente del Liceo de Bouzas también cree que la declaración del Parlamento “tiene el mismo valor jurídico que la declaración de Hacienda de Messi, ninguna”. En los próximos días, cree que a partir de lo que decrete el Estado “restaurará la ley y el orden”

FERNÁNDEZ ALVARIÑO

Expresidente de la CEG

"Fue una vergüenza y un ataque a la democracia"

"Fue una vergüenza y un ataque a la democracia. Tuvo muchas oportunidades de rectificar y se ha empecinado y fracturado la sociedad y la economía. La declaración fue un acto testimonial que no puede ir contra 45 millones de españoles. Que se aplique la Justicia".

ENRIQUE MALLÓN

Secretario general de Asime

"La inseguridad jurídica es el peor socio para la economía"

Mallón calificó de "muy mala noticia" lo ocurrido ayer en el Parlament porque "a nosotros nos preocupa la economía, la empresa, el empleo y el crecimiento económico" y "la inseguridad jurídica es el peor socio para la empresa y para la economía".

JAVIER TOUZA

Presidente de la Cooperativa de Armadores

"Debemos recuperar la imagen internacional y la paz en Cataluña"

“Es un día muy triste para la historia de la democracia, no solo para los catalanes sino en España y Europa. Traerá muchos perjuicios económicos, sociales y para el empleo”. En opinión de Touza, la solución pasa por un pacto de Estado que permita afrontar la situación. También considera necesaria la vuelta a la legalidad, recuperar la imagen internacional y la paz entre los catalanes.



RAMÓN ALONSO

Presidente de Asetranspo

"Es paleto irse de un país de 46 millones de habitantes"

“Me parece una paletada querer separarse de un país de 46 millones de habitantes. Los países que dominan el mundo, como Rusia, China o EEUU, tienen más de cien millones y los demás somos satélites”. La solución pasa según dijo por “restablecer el orden y tomar medidas que no son agradables, pero es mejor cortar un dedo antes de que se lleve el cuerpo con una gangrena”.



ALEJANDRO CABO

Presidente de AJE Vigo

"Han estado jugando al gato y al ratón, no beneficia a nadie”

“El Gobierno central y Cataluña han estado jugando al gato y al ratón y esto no repercute en beneficio de nadie. La crispación social hizo que haya más boicot a las empresas catalanas y a sus proveedores, y señala que las empresas que no se fueron de Cataluña es por falta de medios. En su opinión, la salida es volver a la Constitución con los medios qeu contempla la legislación vigente.



CORINA PORRO

Presidenta del Consejo Económico y Social

"El 155 no será un camino de rosas, hay que estar unidos"

Corina Porro ve en la aplicación del artículo 155 “la única salida que le quedaba al Gobierno de Mariano Rajoy, la única que le ha dejado el gobierno catalán con este sinsentido”. Reconoce que “el 155 no será un camino de rosas, por lo radical de la medida, por ello hay que ser responsables y todos los partidos deben estar unidos para poder aplicarlo de la forma menos dolorosa”.

LUIS ESPADA

Valedor do Cidadán

"Lo ideal es aplicar el diálogo y el sentido común"

Luis Espada, Valedor do Cidadán, recuerda que “hay que respetar la constitución y las normas que existen; las leyes, hasta que se cambien por otras hay que respetarlas”. Asegura que la salida está en manos de los políticos: “Lo ideal en estos casos es aplicar el diálogo y el sentido común, esa es una tarea que depende de los políticos, en la cual tienen que insistir”.



AMELIA PÉREZ

Secretaria general de CC OO Vigo

"Los conflictos políticos se tienen que solucionar con política"

Pérez expone la postura que su sindicato aprobó en consejo confederal de "ni DIU, ni aplicación del 155" porque considera que "los conflictos políticos se tienen que solucionar con política". Su petición de elecciones autonómicas para salvar la situación se cumplió a última hora de la tarde. "Que se vea en unas elecciones como están las posturas", reclamó, en un conflicto en que ve dos responsables.

ALBERTE GONÇALVES

Secretario general de CIG Vigo

"El Gobierno tomó una vía autoritaria y represiva"

Gonçalves consideró ayer el peor día de la democracia al aprobarse el artículo 155 en el Senado "algo sin precedentes desde el 90", señaló y considera que "el Gobierno tomó la vía autoritaria y represiva, que tendrá consecuencias políticas, en un claro retroceso democrático y de recentralización", dijo. Se mostró "a favor del pueblo catalán y de su derecho a decidir".

ERNESTO FONTANES

Secretario general de UGT Vigo

"No se pueden cambiar las cosas desde una posición unilateral"

Fontanes recordó que UGT "es un sindicato constitucionalista y por tanto creemos que las cuestiones se cambian desde la democracia y el respeto a las leyes" y que "nunca se pueden cambiar las cosas desde una posición unilateral". El líder de UGT en Vigo subraya que "si queremos cambiar algo tiene que ser sobre el consenso y dentro de la legalidad".

MARÍA PÉREZ

Presidenta de la Federación de Vecinos

"Tiene que prevalecer la democracia, no se puede romper la ley”

“Veo con mucha preocupación la situación de Cataluña. No se puede romper al Constitución, ante todo tiene que prevalecer la democracia. El referéndum me pareció un chiste y no puede ser que quieran aprovecharse de España para unas cosas y para otras no”. La solución es que “practiquen la democracia, al amparo de ella nació el movimiento vecinal”.

SERAFÍN OTERO

Portavoz del BNG en Vigo

"Saludamos a la nueva república; es difícil saber qué va a pasar"

Ante la declaración unilateral de independencia de Cataluña, Serafín Otero manda un mensaje claro: “Saludamos a la nueva república, que responde a una decisión democrática”. Aunque le pronostica poco recorrido, considera que su futuro “dependerá de la fuerza del pueblo catalán; es muy difícil saber qué va a pasar y qué alcance tendrá la aplicación del 155”.

RUBÉN PÉREZ

Portavoz de Marea en Vigo

"Seguimos los acontecimientos con preocupación"

Rubén Pérez, portavoz de En Marea, ve un futuro incierto para Cataluña. “Seguimos los acontecimientos con preocupación, ya que todas las oportunidades de diálogo se han bloqueado y la última vía abierta por el gobierno catalán no se aprovechó. Afirma que ante la falta de entendimiento “el gobierno catalán actúo a la desesperada, pero creemos que aún se puede reconducir”.

ÁNGEL CAMESELLE

Presidente de la junta de personal sanitaria

"Es una pena que no prosperase la mediación de Urkullu"

Ángel Cameselle ve la situación de Cataluña muy complicada y lamenta que no prosperase la mediación qeu realizó el lehendakari Íñigo Urkullu para que se retirase el 155 y no se llegase a la declaración de independencia. “Tengo la sensación de que el 155 va ser duro y que se producirá un escenario de confrontación. Lo ideal es que se hubieran sentado en una mesa de negociación”.