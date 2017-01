El apoyo y sostén de las familias

Cinco de la tarde del sábado, Centro Sociocomunitario de la Xunta en Pi y Margall. La sala de juegos está repleta de pensionistas que leen los periódicos y echan una partida a las cartas. Hasta aquí acuden jubilados de todas las edades, matrimonios y hombres y mujeres solteros o viudos, para pasar el rato. Es una forma más de mantenerse activos, de combatir la soledad y fomentar las relaciones sociales. Su situación puede resultar una buena radiografía de lo que ocurre en Vigo en el sector de población mayor de 65 años. Los que se encuentran en buenas condiciones, o viven en pareja, aprecian su independencia y autonomía y no renuncian a salir y estar con los amigos, mientras que cuando comienzan los achaques, o viven solos, recurren a sus hijos para evitar la sensación de desamparo dentro de sus propios hogares.

Los mayores encuentran en sus familias los cuidados que necesitan a estas edades, pero también son ellos, en muchas ocasiones, el sostén de las mismas, y ya no solo por ser la fuente de ingresos de la unidad familiar a través de sus pensiones. El aumento de la esperanza de vida está haciendo que muchas de estas personas recuperen el papel de cuidadoras de sus propios hijos, que alcanzan como ellas la edad de jubilación, como comentan algunos de los pensionistas consultados por este diario. Además, se mantiene viva la costumbre tan gallega de ceder la vivienda que tengan en propiedad a alguno de sus descendientes a cambio de que estos les cuiden en esta etapa de sus vidas. Todos, no obstante, coinciden en que, mientras tengan fuerzas y sus hijos no tengan necesidad de su ayuda, ellos están mucho mejor viviendo solos en sus casas y disfrutando de las visitas y encuentros con sus amistades.