El apellido del padre todavía es el preferente en Vigo

Tras tres prórrogas en seis años y una enmienda in extremis, el Senado aprobó el 30 de junio la reforma de la ley de Registro Civil por la que el apellido del padre finalmente dejó de ser el preferente en la inscripción de los recién nacidos. A pesar de ello, en el Regsitro Civil de Vigo la enmienda aprobada no se ha percibido, ya que el apellido paterno sigue siendo el elegido en primer lugar entre las parejas que allí acuden y no se ha producido ninguna confrontación respecto al orden.

La enmienda aprobada supone que los padres del menor deberán llegar a un acuerdo sobre el orden de los apellidos en un plazo máximo de tres días. En el caso de no lograrlo, será el encargado del Registro Civil quien lo decida, atendiendo al interés superior del menor y eliminando la preferencia histórica del apellido paterno.

"En el caso de existir un desacuerdo, que aún no se ha dado en estas diligencias, se analizaría pormenorizadamente cada caso y la letrada tomaría la decisión oportuna" declaró Joaquín Matías Sánchez, secretario del Registro Civil de Vigo.

La reforma aprobada el mes pasado posibilita además de la no preferencia del apellido paterno, que se pueda solicitar un cambio en los casos de víctimas de violencia de género o sus descendientes, si bien sobre las primeras debe existir una medida cautelar de protección judicial sobre el agresor o agresora.

Fue a partir del año 2000 cuando, tras la reforma del Código Penal, se permitió inscribir a los descendientes con el apellido de la madre en primer lugar. Pero para ello, los padres del menor debían presentar una solicitud al Juez encargado del Registro Civil con una declaración de mutuo acuerdo sobre el cambio en el orden de los apellidos.

El texto original de la Ley de Registro Civil, elaborado en 2011 por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y reformado más tarde por el Gobierno de Mariano Rajoy, especificaba ya su voluntad de favorecer a la igualdad de género.

"La aprobación de esta enmienda ha supuesto equilibrar la igualdad legal y real" afirma el secretario general del Registro Civil de Vigo.