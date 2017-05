Seis años de prisión para la ‘madame’ nigeriana del vudú

La mujer de origen nigeriano que captó a una compatriota de 17 años en su pueblo natal con un falso empleo de modelo y la sometió a un rito de vudú antes de obligarla a ejercer la prostitución en España aceptó ayer en Vigo una pena de seis años de cárcel. En un acuerdo, celebrado en la sección quinta de la Audiencia, Rachel E., actualmente en prisión, se conformó con la condena de prisión y 360 euros de multa por un delito de trata de seres humanos con engaño en concurso con prostitución coactiva, además de otra multa de 180 por un delito de inmigración ilegal.

La fiscal tuvo en cuenta la eximente analógica de reparación del daño, al haber abonado 750 euros de los 3.000 que deberá pagar la víctima y rebajó de 10 a seis los años de cárcel.

A la otra acusada, B.E. hermana de la anterior, y que se enfrentaba a nueve años y medio de prisión fue absuelta después de que la acusación le retirara los cargos al entender que no había quedado suficientemente acreditado que ella tuviera conocimiento de las coacciones a las que su hermana sometió a la joven cuando le buscó alojamiento en la ciudad.

La víctima, testigo protegido y que padece trastorno depresivo a consecuencia de los hechos, fue trasladada en 2015 de Nigeria a París y de Francia a Madrid, con documentación falsa como si fuera turista y obligada a ejercer la prostitución para pagar una deuda de 60.000 euros, más otros 2.500 cantidad en la que se incluía el rito de vudú. Rachel E., que obtuvo 1.500 euros de la víctima durante su trabajo en Madrid, y decidió trasladarla hasta Vigo en autobús, donde su hermana, ahora absuelta, le buscó alojamiento en un piso del Calvario y trabajo en un club.

La testigo protegido no llegó a ejercer la prostitución en la ciudad ya que al día siguiente, tras estar horas retenida en el piso, pudo ser liberada por agentes de la Ucrif de la Policía Nacional. La liberación se produjo después de que la joven llamara con su móvil a un viajero con el que había coincidido en el autobús desde Madrid y al que le contó la historia. Las señas aportadas por la chica a su compañero de viaje por teléfono de dónde podía encontrarse por lo que veía por la ventana fueron claves para que la Policía diera con la localización del piso, situado en el Calvario.

A raíz de su liberación fue designada como testigo protegido para evitar que sea localizada por la red que la captó.n