Cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de su sobrina de 5 años

nnn Un acusado de abusar sexualmente de su sobrina, de tal solo 5 años de edad, aceptó ayer una condena de cuatro años de cárcel, tras alcanzar su defensa un acuerdo con el fiscal durante una vista celebrada en la sección quinta de la Audiencia en Vigo.

El acusado reconoció los hechos que tuvieron lugar en febrero del año 2013 cuando condujo a su sobrina hasta un banco de un parque infantil próximo a una Iglesia cercana a su domicilio.

Fue allí donde, tras bajarle los pantalones subiéndola a su regazo comenzaría a someter a la pequeña a tocamientos para posteriormente seguir realizando conductas sexuales. Como consecuencia de lo sucedido, la menor fue trasladada a un complejo hospitalario donde se le detectaron zonas vaginales enrojecidas. A pesar de los hechos, no le fue precisada posterior asistencia médica ni detectado estrés pos traumático.

El autor se enfrentaba a una pena de seis años de prisión y a una indemnización económica de 4.000 euros a la familia de la menor como consecuencia de los daños morales causados, sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer permitió reducir en dos los años de prisión y también la cuantía económica con la que debe indemnizar a la familia de la menor y que será de 3000 euros.

El hombre aceptó además una orden de alejamiento sobre su sobrina, a la que no podrá acercarse a una distancia menor de 500 metros durante diez años y con la que no podrá intentar mantener ningún tipo de comunicación.n