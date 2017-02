El año se inicia en Vigo en positivo pese a Maersk y el PIF

n n n El año 2017 se inició con buenas noticias para el puerto después de varias semanas en "depresión" por la estiba y el funcionamiento del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) que despacha contenedores frigoríficos con alimentos. En enero se movieron un total de 290.739 toneladas de mercancía, una subida del +3,91% respecto al mismo mes de 2016, destacando, especialmente aspectos como el cemento e incluso el congelado. Destaca el incremento en pesca fresca (+19,48 por ciento).

Por su parte, el tráfico de mercancía general -sin contar los graneles- fue de 254.148 toneladas, lo que supuso un incremento también del +1,91%. No obstante, se produjo una caída en el tráfico de contenedores sobre enero de 2016 debido al "efecto Maersk". Destaca igualmente la subida experimentada por los graneles sólidos (+96,72%). En este campo, lo más llamativo ha sido el enorme incremento del cemento, que se lleva la mayor parte de los graneles, y que en 2016 no dejó de descender.

Por mercancías, hay incrementos muy importantes de las conservas (+165,1%), que casi triplican los valores de enero de 2016. En total, se movieron 15.016,69 toneladas, frente a las 5.664,35 toneladas de enero del pasado año, siendo especialmente relevante el incremento de este tráfico con Ecuador (4.663,04 toneladas en enero de 2017, frente a las 2.167,92 toneladas de enero de 2016).

Asimismo, suben las manufacturas (+55%), debido al incremento en el tráfico de aluminio, tanto en convencional como en contenedor; el granito en bruto (+74,4%); la pesca congelada (+3,7%), debido a una campaña de pota “especialmente buena”; las piezas auto (+2,2%); y la pizarra (+18,8%).

En cuanto a los tráficos derivados de la Autopista del Mar que cubre la ruta Vigo-Saint Nazaire, comparado el pasado mes de enero con el mismo periodo de 2016, ha experimentado un incremento del +3,5%. En este capítulo, destacan las subidas registradas por las conservas (+168,83%); frutas, hortalizas y legumbres (+151,55%); granito en bruto (+88,24%); maquinaria (+19,44%); papel y pasta (+150%); piezas auto (+4,50%); y pizarra (+13,93%).Crecen también el número de equipamientos movidos (camiones y semirremolques), al registrar un +4,47% con respecto a enero de 2016. En el caso de los vehículos, durante el mes de enero se movieron un total de 6.151 vehículos -en su mayoría de exportación-. En cuanto a los contenedores ro-ro, anotan una subida del +6,92%.

Igualmente, crece el número de buques (+4%) y los GTS de estos (+11,04%), lo que demuestra que en Vigo hacen escala barcos cada vez más grandes y está preparado para acoger los grandes buques, ya sean mercantes o de pasajeros. En este aspecto, López Veiga señaló que Vigo dispone de un calado unico.

En cuanto a las mercancías que cierran el mes en negativo, el tráfico de automóviles (-11,04%), debido al descenso temporal en la exportación a Bélgica, Alemania y Reino Unido. Igualmente, se refirió al descenso del granito elaborado (-35,5%), como consecuencia del traslado de las operaciones con contenedores de mercancía no refrigerada de Maersk a Marín.

En enero bajó el número de contenedores por grúa (-2,10%), tanto llenos (-2,5%) como vacíos (-0,9%). En total, se movieron 13.900 frente a los 14.198 de enero de 2016.