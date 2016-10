Cinco años por tratar de matar a su sobrino con una catana

nnn Un vecino de Vigo, que se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados como presunto autor de una tentativa de homicidio por haber intentado matar a su sobrino con una catana (un sable japonés de hoja alargada y curva muy afilado y letal), ha aceptado una pena de cinco años y un día de prisión, en una vista de conformidad celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad.

El hombre, Vicente Luis T.J., ha aceptado la pena propuesta por la Fiscalía, que rebajó su petición inicial (reclamaba 12 años y medio de cárcel por homicidio), así como la indemnización de más 12.300 euros propuesta.

Además, como accesoria, se le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante seis años.

Ante el acuerdo del acusado con la pena propuesta por el Ministerio Público, la sesión se inició y finalizó con rapidez.

"PROTECCIÓN"

Durante la lectura de la sentencia, que fue declarada firme por la sala viguesa al no haber intención de recurrir de las partes, el acusado pidió insistentemente, entre lágrimas, "protección" para sus hijos y su familia.

"Creo firmemente en la Justicia, pero quiero protección, quiero que dejen de hacer daño a mi familia", suplicó, al tiempo que insistió en que no tenía dinero para afrontar el pago de la indemnización a la que había sido condenado por el tribunal vigués después de aceptar la pena de la Fiscalía, sensiblemente inferior a la que había pedido al iniciarse el proceso.

El acusado también manifestó su intención de denunciar los supuestos ataques a su familia, mientras repetía que no había hecho "daño a nadie". n