Alternativas en la medular

Daniel Wass, Nemanja Radoja y Pablo 'Tucu' Hernández fueron indiscutibles en el centro del campo del Celta la pasada temporada. El danés disputó 54 partidos, 44 de inicio; el serbio participó en 50 encuentros, 45 como titular; y el chileno se vistió de corto en 45 ocasiones, 39 formando parte del once. Tres internacionales que se han convertido en futbolistas con mucho peso en el conjunto celeste y que, sin embargo, esta temporada tendrán que hacer frente a una dura competencia para jugar de inicio. No en vano, dos de los tres fichajes que ha realizado el Celta hasta la fecha llegan para reforzar el centro del campo: Jozabed, que ya jugó en Vigo cedido por el Fulham desde el pasado mes de enero, y el recién llegado Stanislav Lobotka. El canterano Pape Cheikh completa el sexteto de centrocampistas de un Celta que tratará de dar salida a Marcelo Díaz, cederá a Borja Fernández y Señé y no cuenta con Álex López, a pesar de que el ferrolano pretende quedarse.

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, aseguró en la presentación de Juan Carlos Unzué que uno de los objetivos del mercado de verano era reforzar la medular con futbolistas con buen trato de balón, capaces de desarrollar el juego de posesión por el que quiere apostar el técnico navarro. Dicho objetivo se ha cumplido con la contratación de Jozabed y el fichaje de Lobotka. Con una competición menos que el curso pasado y la continuidad de tres futbolistas considerados indiscutibles –Wass, Radoja y Tucu–, la competencia en la medular se presume dura en la temporada entrante.

Radoja comenzó la pasada campaña como el cuarto centrocampista en el orden de preferencias de Eduardo Berizzo, después de dos años marcados por las lesiones. Sin embargo, el serbio se convirtió en un jugador indispensable para el técnico argentino. En la temporada 2016/2017 fue titular en tantos partidos (45) como en las dos anteriores juntas (25 en la 2014/2015 y 20 en la 2015/2016). Su rendimiento le permitió convertirse en internacional absoluto y el club trabaja en su renovación.

Por su parte, Pablo Hernández superó las dudas generadas en su primera campaña como céltico para convertirse en uno de los jugadores más valorados por la afición. Cada año ha jugado más. 1.442 minutos en la campaña de su debut en España, 2.869 minutos en su segunda temporada y 3.570 en la pasada, con una competición más. Su rendimiento en Vigo también le ha valido para asentarse en la selección de Chile.

Wass, por su parte, fue un fijo para Berizzo en las dos últimas temporadas. Aunque en su caso no ha podido ganar peso con Dinamarca, en Vigo ha demostrado ser un futbolista de un enorme valor tanto por su rendimiento como por su polivalencia. 97 partidos, 10 goles y 11 asistencias como celeste así lo atestiguan.

La incógnita ahora será saber qué rol asigna Juan Carlos Unzué a cada uno de los integrantes de un centro del campo con nuevas alternativas. Jozabed cumplió como jugador número doce en la segunda parte de la temporada pasada, pero ahora aspira a ganar protagonismo, tal y como admitió en su presentación. Mientras, Lobotka llega avalado por su rendimiento con el Nordsjaelland y, sobre todo, por su gran Eurocopa sub-21. Pape, por su parte, tratará de acumular minutos en una medular con muchas alternativas.n