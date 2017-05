Almuiña ve el área de Vigo ‘completa’ en infraestructuras

nnn El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, dijo ayer que "recuperar" infraestructuras sanitarias sin uso en el área sanitaria de Vigo, como el Policlínico Cíes, sería "volver al pasado", y aseguró que las nuevas instalaciones habilitadas "están a nivel europeo sin ninguna duda". Vázquez Almuiña defendió que el área sanitaria viguesa es, "posiblemente, la más completa de toda Galicia". Respondía así a la Plataforma SOS Sanidade Pública, que la pasada semana denunció la subasta del edificio que albergaba el Policlínico Cíes, y que fue devuelto por el Sergas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tras considerar que "ya no tenía interés para su uso como instalación sanitaria". El edificio salío a subasta por 3,5 millones y quedó desierta, aunque cinco empresas habían mostrado interés previo. El conselleiro recordó que el área cuenta con tres centros de atención hospitalaria "muy importantes", el Cunqueiro, el Meixoeiro y el Nicolás Peña, además de nuevos centros de atención primaria. "Con las estructuras que se crearon nuevas y las que se mejoraron, está completa y no necesita nada más", indicó, para añadir que la zona "tiene una estructura a nivel asistencial que está funcionando muy bien" gracias a infraestructuras como el PAC ubicado en el Anexo 2 del antiguo Xeral, que "está siendo muy resolutivo". Con todo, reconoció que "se necesita finalizar la gran reforma" que trajo consigo la apertura del Cunqueiro, pero, "desde luego, en este momento la sanidad viguesa está a nivel europeo", apuntó. Por último, agradeció a los profesionales sanitarios que "en una etapa de dificultad económica, mantuvieron el nivel de calidad".

Preguntado por las críticas de los sindicatos por el cierre de camas en verano, dijo que "están operativas siempre que sean necesarias", y recordó que este plan se hace "de forma anual en los diferentes servicios de salud por varios motivos", porque "evidentemente baja mucho la atención sanitaria" y, por tanto, la Consellería "se ajusta" y da "vacaciones al personal" durante esta época en la que, no obstante, "seguimos trabajando". n