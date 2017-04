Alertan de la incidencia de casos de odio a extranjeros por el terrorismo

Durante el año pasado en Galicia, se detectaron 25 casos de discriminación racistas y xenófobas, algunas con resultados graves como una agresión registrada en Vilagarcía, donde la víctima llegó a perder piezas dentales. Los datos, proporcionados por la asociación SOS Racismo reflejan la incidencia de este tipo de ataques, y el riesgo también en Vigo, donde dicho colectivo ha abierto recientemente una oficina, la segunda en la comunidad.

Desde este colectivo se alerta de la incidencia de situaciones principalmente de “racismo cotidiano” al mismo tiempo que se advierte del aumento de casos de rechazo a inmigrantes residentes a consecuencia del terrorismo yihadista. “Estamos encontrándonos con casos de personas que llevan años viviendo aquí o que incluso pertenecen a segundas y terceras generaciones de inmigrantes de países árabes asentados en Galicia pero que por sus rasgos están siendo ahora objeto de rechazo a raíz de los actos terroristas en Europa”, explica Zorahaida Casales coordinadora de la oficina de denuncias de la asociación.

El trabajo que realizan desde finales de 2015 en la comunidad les ha llevado a tener presencia también en Vigo. “Creímos que era necesario extendernos al sur y Vigo al igual que A Coruña es una gran ciudad, la de mayor población y por tanto donde puede haber más problemas”.

Una abogada y una trabajadora social realizan una importante labor para vigilar que no haya vulneración de derechos humanos y tratar de ayudar en situaciones de discriminación. Raquel Monteso, de la misma asociación, concreta que la oficina de Vigo lleva abierta desde octubre del año pasado, muy poco tiempo todavía.

No obstante, Casales, reconoce que hay casos por toda Galicia, “principalmente en situaciones del día día”, que apenas se denuncian. Esto explicaría que ni Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con denuncias de este tipo en Vigo. En concreto, fuentes policiales confirmaron que no hay incidencia de delitos de odio en Vigo, de ataques hacia personas motivados por su pertenencia a un grupo social, raza, procedencia, sexo, identidad de género, ideología, discapacidad, orientación sexual o nacionalidad. “Esa falta de registros se debe a que la mayoría no denuncia”, explica la portavoz quien añade que “sólo los incidentes muy graves llegan a las autoridades, el resto no por voluntad de las víctimas. Pero hay una importante incidencia de vulneración de derechos y de discriminación a la hora de encontrar una vivienda o un trabajo, ahí es donde ayudamos para evitar que por su acento estas personas sean rechazadas”.

Asismismo, hace hincapié en las personas discriminadas en riesgo de exclusión con las que mantenemos un trato cercano.