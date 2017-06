Alerta amarilla en las Rías Baixas por una ola de calor

nnn Las Rías Baixas están en alerta amarilla por altas temperaturas este fin de semana. Meteogalicia espera máximas de 34 grados en Vigo hasta el domingo, día en que en Ourense podrían alcanzar los 40. Ante esta perspectiva se prevé un lleno absoluto en Samil. Ayer, ya fueron muchos los que se animaron a disfrutar del arenal.

Con la llegada de la semana las temperaturas tenderán a suavizarse, aunque con niveles aún muy altos, que solo descenderán a los 25 grados en ocho días.

La ola de calor coincide con la puesta en marcha del servicio de socorrismo, salvamento y asistencia sanitaria , que está operativo desde ayer. Unos 65 profesionales componen el dispositivo que desembarcó en diez arenales: A Punta (Teis), Tombo do Gato (La fuente), Argazada (Alcabre), Samil, O Vao, Fontaíña (Coruxo), Canido (San Miguel de Oia), Fortiñón (Saiáns), Rodas y Figueiras, ambas en Cíes.

También comenzó la Unidad de Costa y Playa de la Policía Local conformado por 16 agentes que recorren los arenales vigueses de forma permanente. El Concello refuerza este año la acción en Cíes durante las noches de los fines de semana, de manera que habrá un servicio de vigilancia permanente de entre 4 y 6 efectivos, también de noche,.

Se suman los 19 operarios de limpieza de los arenales de forma continuada y los socorristas de las piscinas municipales, hasta un total de 110 personas dedicadas a prestar servicio a la ciudadanía que acude a las playas.

Los kioscos de playa aún no están en uso, pero ya se aprobó la autorización de nueve de ellos en Santa Baia (Alcabre), Tombo do Gato, Argazada, Samil, O Vao e Etea. Quedaron dos concesiones desiertas, que volverán a salir.n