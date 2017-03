“En la aldea es peor, a mi vecino le dieron una paliza para robarle”

n n n José tiene 72 años. Vive en Vigo pero es natural de Sober, en Lugo, donde todavía suele ir con su mujer. Según relata “allí es todavía peor, apenas hay vecino, y te sientes muy desprotegido”. De hecho, su casa está junto a la del hombre que hace unas semanas fue brutalmente golpeado. “Le dieron una paliza para robarle”, afirma. En Vigo, se siente más seguro aunque está siempre alerta para no ser víctima de una estafa, “no hacen más que llamar a la puerta y al teléfono, pero yo los despacho rápidamente”.

En el edificio de Martíne Echegaray donde reside otro vecino de Vigo, Manuel Pérez, jubilado, explica que “llegaron a poner un cartel pidiendo a los vecinos que no abrieran el portal a desconocidos a partir de las once de la noche, porque siempre venía una mujer con la excusa de pedir, pero era un poco extraña la hora, por lo que empezamos a desconfiar”.

Su grupo de amigos está de acuerdo en que “hay que estar muy alerta y prevenido”.n