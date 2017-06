Alcohólicos Anónimos celebra 82 años con tres sedes en Vigo

nnnUna reunión alrededor de un café entre Bill Wilson, corredor de seguros en la bolsa de New York y Bob Smith, cirujano neoyorkino, daría lugar, en 1935, al nacimiento de AA. Ligados por su trastorno con e alcohol, su voluntad de superación les llevaría a crear la organización que celebra sus 82 años.

El mismo café acompaña hoy simbólicamente las reuniones de los más de 11.600 grupos presentes en el mundo. Descritos como una comunidad sin ánimo de lucro, no están afiliados a ningún tipo de partido político, organización o religión. Su financiación se conforma, además, a partir de las contribuciones de sus miembros, lo que asegura su independencia económica. Convencidos de que cuando dos enfermos se juntan para hablar de su dolencia, ésta cesa, su historia en Vigo comienza hace siete años. Pioneros en la ciudad, hoy están presentes en más de seis puntos de Galicia.

En Vigo Alcohólicos Anónimos está conformado por tres grupos: La Pastora, Paso a Paso y Mencer.

En ellos, quien acude puede encontrar un "programa muy sencillo para mentes muy complejas" como afirma Eduardo, miembro del grupo La Pastora. Guiados por la figura de un secretario y un responsable general de servicios (ambos miembros del grupo) cuyos cargos rotan anualmente, son cerca de medio centenar las personas que conforman el grupo La Pastora situado en la calle Vázquez Varela.

Su programa de actuación se asienta en 36 principios; doce pasos, doce tradiciones y doce conceptos. Estos pasos, acogidos en numerosas organizaciones con diferentes fines, no se establecen a modo de normas, ya que, en palabras de Eduardo, "no son obligatorias a nivel general sino que deben ser respetadas por cada uno de los miembros como norma interna". "Son las que hacen que Alcohólicos Anónimos siga funcionando", asegura.

Pero la ayuda no se centra tan sólo en los alcohólicos. Los familiares de los mismos, quienes también sufren la enfermedad, cuentan con organizaciones en las que poder reunirse.

Es el caso de Al-Anon, comunidad no profesional conformada por las esposas, hermanos, hermanas, familiares más próximos o amigos de las personas alcohólicas.

Independientes de Alcohólicos Anónimos, emplean en su programa los doce pasos de éstos, con el fin de compartir su esperanza, fortaleza y experiencia.

"Cuando los familiares acuden a Al-Anon su situación mejora notoriamente ya que allí descubren que no van a curar al alcohólico, que tienen que curarse a ellos mismos" afirma Eduardo, miembro de A.A.

Con el mismo fin se crea en 1954 Alateen, integrado por los hijos de las personas alcohólicas que deciden reunirse voluntariamente para hablar de la enfermedad y de ese modo, liberarse. A pesar de no estar aún presentes en Vigo, sí lo hacen en numerosas ciudades de España.

Con motivo del 82 aniversario se celebrará el sábado día 10 en la capital gallega un encuentro entre los numerosos grupos que conforman Alcohólicos Anónimos en Galicia.n