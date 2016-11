Alcaldes del Partido Popular de la provincia, acompañados por los diputados provinciales, acudieron ayer a la Diputación de Pontevedra para exigir a la presidenta Carmela Silva diálogo para hablar del reparto de los fondos provinciales. "No venimos aquí para saludarla, ni por pasear, ni a preguntarle cómo le va la vida, queremos hablar de un asunto que para los ayuntamientos no es menor, queremos hablar de algo tan importante como el reparto de los fondos económicos de la Diputación para el próximo año", explicó Luis López, el alcalde de Rodeiro, que habló en representación del resto de regidores populares.

"Tenemos propuestas que hacerle, que estamos seguros que podrían repercutir en beneficio de todos los ayuntamientos de esta provincia, y a cuyo objeto queremos que nos escuche. Como gestores de una administración muy próxima a los vecinos, conocemos sus necesidades y las aportaciones que podamos dar los alcaldes son importantes", añadió. Apuntó que quieren proponer un plan nuevo, participativo, un plan justo con todos, objetivo y no basado en la discrecionalidado.

Por su parte, la portavoz del grupo provincial del PP y alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, considera que es una falta de respeto a actitud de la presidenta. "Representamos a los vecinos de nuestros ayuntamientos y a cuyo objeto exigimos diálogo, porque está acostumbrada a decir una cosa y hacer la contraria". Además, apuntó que les parece "un error poner de nuevo en marcha un plan concellos a espaldas de los alcaldes de la provincia, y a cuyo objeto le pedimos que abra la puerta de la Diputación".

La presidenta, Carmela Silva, lo califica de "escrache"

La Diputación de Pontevedra calificó de "escrache" la protesta de alcaldes del PP. Así se pronunció el portavoz del Gobierno provincial, López Font, tras la protesta, que definió como "una toma ilegal del Salón de Plenos" y "un escrache en toda regla". Además, señaló como responsable del acto al presidente provincial del PP, Alfonso Rueda.

Carlos López Font, acusó a la oposición del PP en la institución provincial de estar "centrada en organizar verbenas porque les gusta mucho el chotis".

López Font aseguró que detrás de la protesta se encuentra el presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, "verdadero ideólogo de un escrache en toda regla, de una acción intimidatoria y abusiva, que está convirtiendo al Partido Popular y al propio Rueda en un antisistema y escrachista, algo que no se puede tolerar en la democracia".

Por su parte, en unas declaraciones difundidas por su gabinete, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, criticó que los alcaldes "tomaron por asalto" el Salón de Plenos del Pazo provincial para pedir una reunión.

"Yo lo entiendo como un ataque a la democracia, pero me lo tomo a risa", dijo Silva, para quien "el Partido Popular se ha convertido en escrachista", algo que ha calificado como "una cosa espectacular". n