Los alcaldes del PP exigen que Vigo entre en el transporte

Algo más de una hora reunidos los alcaldes del Partido Popular, de los concellos de Redondela, Mos, Baiona, Pazos de Borbén, Salvaterra y Soutomaior, no tomaron una postura común ante la próxima convocatoria para la constitución del Área. Su interés se centró en el otro tema: “Estamos muy preocupados porque a Abel Caballero solo parece interesarle celebrar el pleno y se olvida del transporte metropolitano”, apuntó Nidia Arévalo, la regidora de Mos, que añadió “desde aquí queremos hacer un llamamiento para que cumpla con lo acordado; porque si cree en el Área como dice, aún está a tiempo”. Recordó que para que el organismo supramunicipal pueda empezar a funcionar Vigo tiene que estar dentro del transporte metropolitano y no lo está. “Es un requisito indispensable que se convirtió en ley y que le hicimos firmar porque no nos fiábamos de él (Caballero), ¡qué bien encaminados íbamos!”, apuntó.

“Nosotros queremos un Área que sirva para algo y en la que no haya ciudadanos de primera y segunda, porque a los que nos toca estar en segunda, no lo vamos a permitir”, aseguró la alcaldesa de Mos. Señaló que su concello lleva un año y medio pagando, sin que repercuta en sus vecinos a quienes el billete a Vigo les cuesta 2,17 euros, cuando tendría que ser 85 céntimos. “¿Cómo puede decir que nos vemos en los tribunales? O Caballero hace algo o este Área va a nacer muerta,”, advirtió.

De la postura que tomarán los alcaldes de su partido ante la convocatoria de este jueves para la constitución del Área, Arévalo aseguró que cada uno tomará su propia decisión, “pero no vamos a hablar de la constitución ahora, porque lo urgente para nosotros es el transporte; de si vamos o no ya lo trataremos el miércoles (por mañana) o el jueves”.

En la misma línea, el alcalde de Redondela, Javier Bas, dijó que Caballero “acaba de dinamitar” la confianza y el consenso alcanzado tras las reuniones de todos los municipios para pactar la puesta en marcha del Área. “Si no es capaz ni de respetar su firma, ¿cómo vamos a confiar en su palabra?”, preguntó. Bas criticó al alcalde de Vigo porque “estuvo mareando la perdiz” para no cumplir con la integración del bus urbano, alegando cuestiones técnicas, pero “al final se demostró que es un tema económico”.

Los delegados de Moaña y Gondomar irán a tomar posesión

Los tres delegados elegidos de por Moaña y los dos de Gondomar, aprobados por sendas votaciones plenarias, acudirán este jueves a tomar posesión como representantes del Área Metropolitana. Así lo anunció ayer sus alcaldes, Leticia Santos y Francisco Ferreira, pese a que el sistema de elección fue rechazado por el Consello Consultivo. La regidora de Moaña, que mantuvo una reunión con el secretario general del Concello de Vigo, se mostró contrariada porque se tomó la decisión sin toda la información: “Solo se le envió una parte de la documentación, nadie llamó al Concello para saber como se nombraron los delegados, incluido el del Partido Popular, que solo presentó un nombre”. Para escoger unos nuevos concejales, hay que convocar un pleno extraordinario, algo que no ve viable: “Por ahora vamos a mantener a las tres personas asignadas, que ya entramos el justificante de haber recibido la convocatoria para este jueves”, afirmó.

De la misma opinión es Ferreira, a quien no le encaja un nuevo pleno de esta forma tan apresurada.