El alcalde garantiza la apertura de la UNED en Beiramar

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, garantizó la apertura de la UNED en el Auditorio a pesar del informe de la Abogacía del Estado, que hace una serie de precisiones sobre esta concesión portuaria y señala que no está previsto entre los usos instalar la UNED. Abel Caballero dijo ayer que el informe se enmarca en un estudio de la Abogacía del Estado de las concesiones portuarias, también la del Mar de Vigo, y establece "precisiones", dijo Caballero, sobre el uso del edificio como sede viguesa de la UNED. El informe ya está en las manos de los servicios jurídicos municipales, pero afirmó que "no tiene ninguna importancia" ni presenta "ninguna dificultad" para la apertura de la Universidad en el Mar de Vigo.

El alcalde informó que los servicios jurídicos municipales estudian el informe y que la propia Abogacía del Estado estipula en el documento cómo se tendría que resolver, según recordó Abel Caballero, quien garantizó que habrá acuerdo "y, si es preciso, cambiar la situación", ya que "puede ser que ni siquiera sea preciso". La Abogacía señala que habría que cambiar los usos y para ello estar de acuerdo Concello, Xunta y Puertos.

El Concello está actualmente acometiendo las obras de adaptación en el Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo para acoger la sede viguesa de la UNED y una gran sala de lectura con cerca de quinientos puestos, que será la más grande de Vigo, abierta a toda la ciudadanía y que incluso podría ampliarse en el plazo de un año, según la demanda.

Caballero aprovechó para criticar la labor de la Xunta en este ámbito, señalando que "no atiende esta demanda, pues lo hacemos nosotros", dijo. El acondicionamento de estos espacios corre a cargo del Concello de Vigo y está sufragado por la Diputación de Pontevedra. La entidad presidida por Carmela Silva dedica a la mejora 466.000 euros más otros 200.000 para la dotación de elementos, útiles y mobiliario. El Concello de Vigo ya consiguió para la UNED trece titulaciones. Abel Caballero reiteró que la intención del gobierno que encabeza es reclamar las carreras restantes para tener en la ciudad toda la oferta educativa de la Universidad a Distancia. n