El alcalde augura que la candidatura que presenta la xunta por el parque nacional  fracasará ante la unesco

Núñez Feijóo confirmó en Vigo que el Gobierno gallego no retiraría su propuesta, aunque acepta modificar su nombre para dar más relieve a Cíes.

Caballero rechazó la afirmación del presidente gallego, de que el Parque Nacional "conforma un todo desde siempre". No, no es un todo, son cuatro archipiélagos, todos distintos, y con distintos grados de protección" y criticó que el titular de la Xunta se dedique a decir "simplezas" y a hacer "declaraciones escatológicas". "Dice que la de la Xunta es una propuesta para ganar, pero no. Es una propuesta para perder, porque la hizo para reventar y paralizar la de Cíes", y añadió que la candidatura del Parque Nacional "se la inventaron de repente".Caballero señaló que según Unesco las propuestas deben tener el mayor consenso y "la de la Xunta no tiene el consenso de nadie".