El alcalde anuncia movilizaciones para reclamar el AVE de Vigo a Madrid por Cerdedo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado hoy que en los primeros días de junio se celebrará un concierto reivindicativo de la Coral Casablanca que supondrá el inicio de una serie de movilizaciones para reclamar la conexión directa de alta velocidad ferroviaria con Madrid, vía Cerdedo.



Caballero ha señalado, en declaraciones a los medios, que pasado el ecuador de este mes de mayo, "ya no esperamos más" para organizar una serie de "movilizaciones ciudadanas" que se irán convocando progresivamente si desde el Ministerio de Fomento sigue sin haber respuesta a las reivindicaciones del Consello Social de Vigo.



Ha indicado que la convocatoria del concierto reivindicativo, que se celebrará probablemente en porta do Sol o la plaza de la Constitución, se precipitó por el voto negativo de Unidos Podemos en el Senado a una moción del PSOE a favor de garantizar la conexión ferroviaria de alta velocidad a Galicia en 2019.



Además, el Gobierno central "no quiere el AVE de Vigo", ha proclamado Caballero, quien ha señalado que ésta es una demanda de un "derecho irrenunciable".



Caballero ha proclamado que la filosofía de las movilizaciones ciudadanas es "decirle al Gobierno que se entere: vamos a tener el AVE, les guste o no les guste".



"Se lo vamos a arrancar, que es lo peor que le puede pasar a un Gobierno", ha finalizado