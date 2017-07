El albergue de Teis pasa a estar bajo protección del Concello

El Concello firmó un convenio de 114.000 euros con los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres de Teis para costear parte de los gastos del albergue. Según el alcalde, el funcionamiento de este centro, que seguirá regentado por la orden religiosa dependiente del Arzobispado de Barcelona, soluciona la situación de muchos usuarios que cumplen la estancia máxima en el albergue municipal y no tienen a dónde ir.

El centro público de Marqués de Valterra acoge a los residentes un máximo de diez días, al cabo de los cuales tienen que abandonarlo. En muchos casos son personas sin techo por lo que Teis supone la única alternativa, después del cierre del hogar de la Dignidad por no cumplir los requisitos de salubridad y seguridad.

Tras un problema judicial con miembros de la orden de los Misioneros en Cataluña, el centro de los Misioneros de Vigo está en pleno proceso de reestructuración, tanto de personal como de orientación, ahora más enfocada a un perfil de centro de inclusión social. La partida presupuestaría del Concello para el albergue alcanza los 830.000 euros al año. Para el grupo de Marea de Vigo esto no es suficiente. Reclaman al gobierno local un plan integral contra la pobreza. Según aseguran “en el albergue municipal aumenta constantemente el número de demandantes”.