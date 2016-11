Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Vigo caen un 20% en un lustro

Una de las consecuencias de la crisis económica ha sido la marcha de buena parte de los trabajadores extranjeros que habían llegado en la época de la expansión en busca de oportunidades laborales y de vida. Pero el camino se torció más de lo esperado. Ya han pasado diez años desde que estalló la crisis y siguen bajando los trabajadores extranjeros, lo que puede verse como un síntoma de que la recuperación no ha llegado a todos los ciudadanos. Muchos continúan aquí pero sus dificultades son mayores que las del resto de la ciudadanía.

Así, en la comarca de Vigo en solo cinco años la reducción de los trabajadores extranjeros a la Seguridad Social ha sido de casi un 20%, en concreto un 18,8% desde los más de seis mil que se registraban a finales de 2011 a los 4.875 de septiembre de 2016, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). La ciudad de Vigo aglutina la mayoría de los trabajadores extranjeros de la comarca, con un total de 3.724 afiliados a la Seguridad Social en septiembre de este año.

En el último lustro el descenso ha sido la tónica general a excepción de 2015, año en el que se apreció un pequeño repunte, pero que finalmente fue sólo un espejismo y terminó por reconducirse a nuevos retrocesos entre los afiliados extranjeros a la Seguridad Social.

por comarcas

Las comarcas de Vigo, Baixo Miño, O Condado y Deza son las que tienen mayor porcentaje de trabajadores extranjeros sobre la población afiliada total. En el caso de Vigo suponen el 3,3% del total, en O Baixo Miño similar porcentaje, en O Deza un 3% y en O Condado son el 2,9% del total de afiliados. Se trata en todos estos casos de un porcentaje de afiliados extranjeros sobre el total superior a la media gallega.

En Galicia, según los datos del IGE, están afiliados a la Seguridad Social un total de 26.804 trabajadores extranjeros que ejercen su actividad en la comunidad.

Llama la atención la situación de O Morrazo, una de las comarcas más dinámicas de la provincia en la creación de empleo que, sin embargo, apenas se apunta un 1,6% de trabajadores extranjeros sobre el total de afiliados a la Seguridad Social en esos municipios de la provincia.

Las comarcas de Vigo y A Coruña son las que cuentan con más trabajadores extranjeros, en el primer caso son 4.875 y en el segundo 4.992. Les sigue la comarca de Ourense con 1.840, la de Santiago con 1.646 y Lugo con 1.445. En la comarca de Pontevedra los afiliados extranjeros a la Seguridad Social son un total de 1.055 con un porcentaje sobre el total del 2,6%, inferior a la media de Vigo y a la gallega.

La provincia de Pontevedra aglutina un tercio de los trabajadores extranjeros que desarrollan su labor en Galicia y figuran de alta como afiliados a la Seguridad Social.

Ysabel Reno es venezolana y llegó a Vigo en 2007.

“Como extranjera es duro abrir campo pero no me doy por vencida”

"Nunca me he dado por vencida", asegura Ysabel Reno Marcano que, después de formarse en los últimos años ha conseguido montar su propio negocio trabajando en el mundo de la publicidad y la creatividad, algo que le apasiona. Ysabel llegó a Vigo en 2007 desde Venezuela con su hermana y su sobrino.

No tenían familia aquí pero "como en Venezuela hay muchos gallegos pensamos que nos recibirían los brazos abiertos y así fue", explica. Su hermana encontró trabajo y consiguió homologar su título de abogada y su sobrino se dedicó a los estudios, igual que ella que pasó de dedicarse a investigación policial en su país al mundo de la imgen, su sueño ahora es ser directora de cine.

Ya ha realizado campañas relevantes, entre ellas una con chicas moteras contra la violencia machista, con la que está muy sensibilizada. "Como extranjera es duro abrir campo pero estoy trabajando en ello porque se pueden lograr las metas". Eso sí "nunca pensé en dejarlo ni en volver a Venezuela", subraya porque aquí "la gente me ha tratado de forma espectacular", concluye.

Nilda Torres es peruana y vive en Vigo desde 207.

“He encontrado mi lugar, me siendo cómoda y bien en Vigo”

Nilda Torres Figueroa llegó a Vigo en un proceso de reagrupación familiar, su entonces pareja ya estaba aquí, ahora sigue sola su camino y hace tres años emprendió su propio negocio, en el que trata asuntos de extranjería y de empresas, y estudia Derecho. En Perú, de donde procede, trabajaba en el ejército y cuando llegó en 2007 estalló la crisis. "A mi no me ha costado pasar esta crisis" porque "he encontrado muchas oportunidades, homologué mi titulación y he encontrado amigos que son como hermanos", explica.

Asegura que no se ha planteado volver a su país porque "aquí he encontrado mi lugar, me siento cómoda y bien en Vigo, pero también me esfuerzo mucho".

Nilda considera que para "encontrar las oportunidades hay que trabajar muy fuerte pero todo se puede conseguir".

Recuerda que ella llegó preparada para lo que se le presentara por delante "porque en mi país estudiar es un lujo y aquí hay todas las oportunidades, aunque hay que empezar desde abajo, de cero patatero, pero yo me empeño mucho en lo que quiero", asegura.