Acuerdo en la Diputación de PP y PSOE sobre Angrois

El pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno la creación de una comisión de expertos y técnicos independientes para investigar las causas del accidente ferroviario del Alvia ocurrido en julio de 2013 en la famosa curva de Angrois, en Santiago.

Los diputados del PP y del PSOE, a diferencia de lo ocurrido en otros foros políticos, se han sumado a esta moción presentada por Marea, que se adhiere a las peticiones de la plataforma de las víctimas del Alvia, pero lo han hecho de forma parcial.

Populares y socialistas rechazaron otro de los puntos de la moción, que fue votado por separado, en el que se reclamaba la apertura de una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas en el accidente. El diputado del PP Luis Aragunde aseguró que la Diputación de Pontevedra "no es el foro adecuado" para realizar esta petición al carecer de competencias, mientras que el socialista vigués Carlos López Font añadió que "no tiene sentido" plantear este debate en la administración provincial.

Xosé Luis Jácome, el diputado y concejal vigués de Marea que presentó esta moción, criticó que el accidente "más sangriento" que se ha producido en Galicia solo lo haya investigado un organismo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, del que hay "serias dudas" sobre su independencia, al estar adscrito al Ministerio de Fomento. Esta accidente "no puede ni debe quedar en el olvido" por parte de las instituciones públicas y de los responsables políticos y ha reivindicado la necesidad de "indagar" en las causas del siniestro y juzgar, política y penalmente, "a quien corresponda". La iniciativa, en su integridad, sí contó con el apoyo de los tres diputados del BNG.