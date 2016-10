Contra los "acuerdiños" en la terminal de Bouzas

n n n Enrique López Veiga insistió en que no va "de farol" y que "los costes se van a rebajar de una manera u otra". "Si no nos dejan alternativa, sacaremos a concesión (el servicio) de la terminal de Bouzas", dijo, sobre la que hay ya interés. El Puerto se da seis meses.

El presidente del Puerto apuntó que los sobrecostes no solo tienen repercusión económica en las empresas, sino que el sistema de trabajo de la Sagep repercute en la organización de los muelles, en los sistemas de circulación, etc. A todo ello se suma, ha añadido, la existencia de "acuerdiños", acuerdos orales que no están registrados por escrito y de los que no hay pruebas, como por ejemplo, el que impide a las empresas contratar más de 15 estibadores ajenos a la Sagep en la terminal de Bouzas, cuando hay picos de trabajo en el traslado de coches Recordó que se trata de una ilegalidad. n