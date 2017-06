“La actuación en Vigo está marcada en rojo en el calendario, es la que me toca el corazón”

Se encuentra en plena gira y el viernes actúa en su ciudad. ¿Nervioso por volver a casa?

La fecha de la actuación en Vigo está marcada con rojo en el calendario. Es muy especial porque entre el público estará mi familia y mis amigos. Es aquí donde comencé humildemente con bolos por los bares. Es la cita que me supone una mayor responsabilidad y también mucha ilusión, la que realmente me toca el corazón. Es una noche importante e intentaré estar al nivel.



¿Qué es lo que va a desvelar que no puede salir del teatro?

El título del show (“Que no salga de aquí”) es una manera de hacer una llamada de complicidad con el público, de establecer las reglas de juego. Lo invito a que lo que se viva en el teatro quede entre nosotros, porque no se va a volver a repetir.



Llega con un texto renovado, pero sin renunciar a la irreverencia.

Mi estilo es innegable e innegociable. He encontrado una manera de hacer comedia en la que me siento cómodo y al público le gusta.



¿Resulta complicado no pasar la línea del sarcasmo a la ofensa?

Yo creo que todo depende de cuál sea la intención. Soy consciente de que hago funambulismo. En ningún momento tengo intención de ofender a nadie. Sí hago sarcasmo y molesto al tratar temas controvertidos en el escenario, y si alguien se ofende, no es mi intención, por lo que tampoco me afecta. Reconozco que como todos, a veces no he estado demasiado acertado, pero insisto, no pretendo ofender a nadie y si provoca la risa, vale.



¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Aunque suene un tópico, me inspiro en el día a día. Me fijo en las cosas comunes que me hacen reír. La conclusión o el punto de vista es lo único original, los temas están ahí. Me fijo sobre todo en lo socialmente controvertido.



Apuesta por un espectáculo autoproducido en el que dice sentirse libre. ¿Ha notado censura en alguna ocasión?

Yo me he sentido libre siempre. Soy consciente de que los medios masivos tienen reglas concretas que hay que aceptar y me parece justo. El teatro es para mí la libertad absoluta. Es lo que me enamora. Puedo decir lo que quiera, bajo mi responsabilidad. El público es soberano, mi jefe, y hay que llegar al nivel exigido, que es muy alto.