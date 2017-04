“El acoso escolar hay que cortarlo de raíz, nos esforzamos mucho en la prevención”

¿Desde cuando están tan volcados con la formación de los escolares?

Llevamos muchos años teniendo una relación estrecha con los centros educativos, con los directores y con las asociaciones de padres para dar una serie de charlas que ya están planificadas, porque son las más sensibles, en temas de seguridad vial, medioambiente, nuevas tecnologías y acoso escolar. Tenemos una programación anual y acudimos para temas concretos a iniciativa de los centros.

Están entre los profesionales más expertos en nuevas tecnologías. ¿Tienen ya ponentes formados para estas charlas?

En nuevas tecnologías tenemos a dos guardias civiles que están en la unidad de delitos telemáticos, que son dos referentes no solo en la provincia de Pontevedra sino que a nivel nacional. La Guardia Civil utiliza a estos dos compañeros incluso para salidas al extranjero por su alto nivel de preparación y porque unen a su capacidad profesional el don de la oratoria. Están muy rodados en acoso escolar y en nuevas tecnologías, que son muy importantes en estas edades en las que hay que abrirles los ojos. Es unas de las charlas estrella.

¿En Vigo y en la provincia de Pontevedra se registran muchos delitos de este tipo?

Desgraciadamente hay casos, no es exagerado pero el acoso escolar hay que cortarlo de raíz e inculcar en estas edades la tolerancia, la educación y evitar, como en ocasiones encontramos, casos extremos de acoso escolar que llega hasta un suicidio. Son ocasiones en las que desgraciadamente no se llega a tiempo, pero por eso procuramos estar lo más pendientes que sea posible, por eso esa relación con los centros educativos, los directores y las anpas, para que cuando exista algún tipo de acoso, bullying o un mal uso de fotos estar pendientes para cortarlo de raíz.

¿Cómo intervienen?

Una cosa es la labor preventiva que tratamos que sea eficiente, pero si una madre dice que su hijo está atemorizado, que se meten con él y que le pegan tomamos medidas, hacemos diligencias y entra la Fiscalía de Menores.