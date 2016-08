Abel Losada: "Estaré en todos los actos en que me convoque el comité"

Abel Losada, cabeza de lista del PSOE por la provincia, preguntado por este diario acerca de la polémica abierta en su partido con el cambio en el comité federal del PSOE de las listas aprobadas por el comité provincial, que tuvo su momento álgido en su ausencia del primer acto en Vigo del candidato, Xoaquín Fernández Leiceaga, quiso rebajar la tensión, recordando que estuvo en la presentación del programa para las gallegas.

"Siempre trabajé en el PSOE, desde que era militante de base hasta ahora, de candidato, así que voy a seguir haciéndolo, como lo hice siempre. Por tanto, estaré en todos los actos en que me convoque el comité de campaña", zanjó.

El pasado jueves, casi a la misma hora en la que Losada decía a Leiceaga que finalmente no podría asistir al Cunqueiro, tanto la agrupación local del partido como el gobierno municipal emitían sendos comunicados en los que aseguraban que no tenían noticias de la visita de Leiceaga al hospital vigués.

Según el comunicado remitido por el PSOE vigués a los medios, y firmado por el secretario de Organización local y edil, Ángel Rivas, la agrupación ni siquiera sabía que el candidato de su partido iba a estar en la ciudad.n