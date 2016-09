Abel Caballero da por disuelta la Ejecutiva Federal y aboga por "una gestora que dirija al PSOE hasta el congreso"

"En el PSOE hay unos estatutos y una tradición, y es que cuando se disuelve la Ejecutiva, se hace cargo del partido o bien los comités regionales o nacionales, o bien una gestora que dirija al partido hasta el próximo congreso" ha explicado Caballero en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press en la que ha dejado claro que él es partidario de una gestora.



En relación a la elección de un nuevo secretario general, el también presidente de la FEMP, ha afirmado que será la militancia la que lo decida, al igual que "el rumbo del partido". Caballero se ha mostrado sorprendido por la "facilidad" con la que algunos dirigentes del PSOE argumentan "de forma sesgada". "Los mismos que defienden que siga funcionando una gestoria en Galicia, son los mismos que dicen que no se puede pedir un cambio de dirección o de actitud política" ha señalado.



Al ser preguntado por si considera a Pedro Sánchez como el "peor secretario general que ha tenido el PSOE", Caballero ha explicado que "no hay que enfocarlo de esa manera", que es una situación "compleja", que no puede quedar en "reduccionismos a una sola persona". "Está claro que llevamos un rumbo equivocado, ayer lo decía Felipe González y yo lo comparto enteramente" ha afirmado el socialista gallego.



En relación a la posibilidad de unas terceras elecciones, Caballero ha señalado que sería "muy malo" para España y para el propio Partido Socialista. "No tengo memoria de ningún país democrático que haya celebrado dos elecciones sin obtener ninguna solución de gobierno, por cierto, elecciones a las que nos llevó Podemos, esos que ahora dan lecciones de democracia", ha afirmado.



Caballero ha afirmado que es una situación "muy difícil" porque si el candidato a presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, no saliera investido y hubiera unas terceras elecciones, "el PP podría obtener mayoría absoluta". "Tenemos que pensar primero en los intereses de España y después en los intereses del partido".



El alcalde socialista ha explicado que tiene que "haber debate en el PSOE" para decidir "el rumbo del partido", que no todo se reduce a "Rajoy sí o Rajoy no", porque si asi fuera, siempre sería "no a Rajoy". "Hay muchas más cuestiones a tener en cuenta", ha señalado.