Un abanico de artistas desde Massiel en 1968

nnn En la primera “Memoria Municipal” que se custodia en el Arquivo Municipal, queda reflejado el dominio del teatro y el ballet en la programación de los primeros años de Castrelos. Así,en 1956 recoge una información sobre el estreno de “Edipo”, protagonizada por Francisco Rabal de “El Pueblo Gallego”, con la que anunciaban el inicio de las fiestas en “El magnífico auditorium de Castrelos” con “3.500 sillas, en el inmenso patios de butacas y una galería inmensa pra presenciar las representaciones; el escenario tiene 22 metros de boca”. “Gisela”, “Cascanueces” y “Façade”, por el ballet Rambert Theatre son otros ejemplos de la propuesta cultural de los primeros años.

A finales de los sesenta, con la irrupción de la música moderna Castrelos dio un giro en su cartelera. Así, en 1968 fascinó y llenó el auditorio con más de 30.000 espectadores una jovencísima Massiel, el mismo año en que había ganado Eurovisión. Cosechó “un clamoroso éxito”, según la crónica de “El Pueblo Gallego”, que asimismo tildó ese mismo día de “triunfo apoteósico de Los Mismos” en una “noche de Castrelos fabulosa”.

En tiempos más recientes, la oferta se multiplica. En la década de los 80, Castrelos se convirtió en escenario obligado para los grupos de la Movida viguesa, pero también dejaron su impronta Texas, Duran Duran, Latoya Jackson, Gloria Gaynor o Bonnie Tyler en 1989. En los 90 fue el momento de Mike Oldfield o Metallica. También pasó Paul Young, Luis Miguel o The Prodigy. Especialmente fructífero fue 2002 con Simple Minds, Jamiroquai, Oasis y Wyman. Al año siguiente, solo destaca Manu Chao, mientras que en 2004 será el año de Blondie, Dulce Pontes y Offspring.

Especialmente cargado llegó 2005 con Amaral, Prodigy, Hombres G, El Canto del Loco y un aclamado Padre Jony. En 2006 se pudo disfrutar de grupos tan diferenes como Helloween o Pet Shop Boys.

Entre 2007 y 2008, el entonces responsable de la programación, Santi Domínguez, aspiró a traer a U2, pero las dimensiones del escenario no fueron suficientes. En su lugar actuaron Julietta Venegas y Artic Monkeys (el de Paulina Rubio se suspendió por lluvia) y The Cheminal Brothers y Miguel Bosé, al siguiente.

En 2009 y 2010 se ofrecieron dos de los carteles más completos de los últimos tiempos con Keane, Leonard Cohen, Ainhoa Arteta o La Mala, en primer lugar y Mika, Norah Jones, Public Enemy y Patti Smith, en segundo. Con 2011 comenzaron las vacas flacas, ya que lo único destacable fue Bad Religion, programado desde O Marisquiño como despedida del festival. La crisis hizo mella en Castrelos, reduciendo las actuaciones: en 2012 brilló Maccaco; en 2013 Melendi y Fangoria; para llegar a 2014 con Jamie Cullum y Malú. Venegas regresó en 2015 con Los Enemigos. El año pasado el único grupo internacional fue Anthrax, al que acompañó el producto nacional. Y llegó el tiempo de la recuperación. Este verano llegó con cinco citas programadas para Castrelos: La Oreja de Van Gogh; The Pretenders, ambos ya celebrados; Miguel Bosé (25 de julio), Carlos Vives (27 de julio) y Cristal Fighters (3 de agosto).n