326 nenos saharauís, ante o seu primeiro verde

nnn Este ano serán 326 nenos saharuís entre 9 e 12 anos repartidos por 88 concellos de Galicia, deles 67 en Vigo, en dous meses, xullo e agosto. Repiten doutros veráns 169. "Os que veñen por primeira vez cando chegan non quedan abraiados como antes, porque xa tiveron algún irmán que estivo aquí, pero non se perden a tele ou o mar, e o noso verde, as árbores, sobre todo", contaba Maite Isla, presidenta da asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps), que onte asinou un acordo coa Xunta para o programa Vacacións en Paz. Os nenos viven en campos de refuxiados en Tinduf e durante algunhas semanas cambia todo para eles: outro país, outra cultura e unha familia que os acolle. "A situación nos campamentos segue difícil, viven da axuda humanitaria, están separados por un muro do resto do país ocupado por Marrocos, están nunha situación crítica, e os mozos, igual, moitos estudiaron carreiras fora e non teñen futuro cando voltan".

A asociación naceu en 1987 e ten a sede en Vigo, malia que traballa para toda Galicia. Ademáis das vacacións, contan cun programa sanitario para os campamentos e tamén de ensino para mestres que poidan viaxar a Tinduf e que os seus mestres veñan aquí. En canto as acollidas, a esta alturas todos os nenos saharauís teñen unha familia adxudicada en Galicia, a maioría na comarca de Vigo.

No convenio coa Sogaps do programa Vacacións en Paz asinaron pola Xunta o seu vicepresidente, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey. Ao abeiro deste acordo, dotado cun orzamento total de 150.000 euros, financiarase o traslado dos nenos saharauís procedentes dos campamentos de refuxiados de Tindouf (Alxeria) que serán acollidos por familias galegas durante os meses de verán.

A colaboración entre a administración autonómica e Sogaps comezou en 2006 e, desde esa data e ata hoxe en día, o Goberno galego ten apoiado o financiamento de distintos proxectos por valor de máis de 700.000 euros.

O vicepresidente da Xunta destacou a relevancia deste proxecto de cooperación que permite, ademais, que se visibilice a situación destes refuxiados mentres se axuda aos máis débiles: aos nenos e nenas.

Tamén eloxiou o esforzo desinteresado das familias que participan no programa; dos concellos que colaboran na iniciativa; e de todos os voluntarios de Sogaps que fan este proxecto posible. Pola súa banda, Maite Isla pediu que este conflito remate: "É a derradeira colonia en África", lembrou. n