2.300 alumnos harán la nueva selectividad en Vigo

En el Campus de Santiago se examinan 2.265 alumnos y en A Coruña 2.073, mientras el resto se reparte en Pontevedra (1.023), Lugo (907), Ourense (896), Ferrol (631), Viveiro (240), Cee (113) y A Rúa (112).

Desde que el Gobierno anuló los efectos académicos de las evaluaciones de ESO y Bachillerato, lasnueva prueba de acceso a la Universidad es muy similar a la antigua Selectividad, ya que la obtención del título de la etapa no está vinculado a estos exámenes y sólo la harán quienes quieran estudiar una carrera universitaria.

La estructura, la ponderación de la nota o el distrito único se mantienen respecto a la antigua PAU. No tendrá otros efectos académicos que los del acceso a las enseñanzas de Grado, tal y como establece el decreto ley, aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno, y se limitará a las materias troncales generales del último curso y las materias troncales de opción para subir nota, y no a las de 1º y 2º como establece la Lomce.

La novedad este año es que los alumnos que este curso logren su título de Bachillerato con el currículo antiguo, el de la LOE, podrán matricularse de forma directa en una carrera sin necesidad de realizar la nueva Selectividad. n