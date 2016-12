Los 21 ediles del PP no irán al Área y avisan de la vía penal

nnn La convocatoria realizada por Abel Caballero para mañana de la junta de gobierno del Área Metropolitana ha sido rechazada de plano por los alcaldes del PP, que como los concejales del mismo grupo, un total de 21, el mayor, consideran que el regidor vigués ni siquiera es el titular del organismo. El conflicto sigue creciendo y afecta a la operatividad del Área y a la implantación de Vitrasa en la tarjeta azul.

Mantienen los corporativos metropolitanos del PP en una nota remitida al secretario de la Mesa de la sesión de constitución del Área Metroplitana, el mismo que en el Concello vigués, que el entonces presidente de la Mesa de Edad, el alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, realice la convocatoria al entender que la sesión fue levantada en ese momento. Y que la votación posterior y los acuerdos tomados son a todos los efectos nulos. "Los firmantes -señalan en la nota los seis alcaldes (Mos, Redondela, Soutomaior, Salvaterra, Pazos y Baiona) y 15 concejales- no participarán en ningún órgano de gobierno, ni acudirán a ninguna convocatoria que no sea efectuada por el legítimo presidente de la Mesa de Edad, Arturo Grandal, previa subsanación por parte de los concellos de Gondomar, Moaña y Vigo de las irregularidades detectadas en la sesión constitutiva", de conformidad "con los informes realizado por el Consello Consultivo de Galicia". Advierten de que de no restituirse la legalidad en el proceso de constitución del Área se reservan el derecho al ejercicio de "cuantas acciones judiciales, incluidas las del orden penal, les correspondan en la defensa de sus derechos".

Recuerdan que Grandal, como presidente de la Mesa da Edad, decidió levantar la sesión en tanto no se resolvieran las irregularidades. Una decisión, añaden, "que está amparada por dos informes emitidos por el Consello Consultivo, en los que se recomendaban no avanzar más allá de la constitución formal del Área Metropolitana de Vigo en tanto no se subsanen las irregularidades detectadas en la elección de concejales metropolitanos en Gondomar y Moaña, así como la incorporación efectiva de Vigo al Plan de Transporte Metropolitano de Galicia". Añaden, por último, que "en ningún mometno se produjo un abandono de la sesión" -constitutiva- pues permanecieron en su lugar hasta "que se anunció el levantamiento", momento en que Caballero, por indicación del secretario, presidió.

La declaración llega en víspera de la convocatoria de la junta presidida por Caballero, a la que acudirán ocho alcaldes, de ellos dos de Marea, uno del BNG y cinco del PSOE. n