En 2031, 20.000 'vigueses' menos

nnn El pleno rechazó ayer una propuesta para tratar de paliar la caída poblacional en la que se encuentra Vigo, con cinco ejercicios en negativo. Que según el Instituto Galego de Estatística continuará de forma indefinida. A tenor de su estudio Proyecciones 2016-2031, el panorama de Galicia es negro y el de Vigo sólo un poco menos oscuro, pero en todo caso de depresión demográfica.

A tenor de sus datos, la comarca viguesa (sin Cangas ni Moaña ni tampoco Salvaterra, que a estos efectos se encuadra en el Condado) tendría en la actualidad 415.470 habitantes, mil menos que un año antes debido sobre todo al descenso de habitantes de la ciudad (1.200, el mayor descenso en la comunidad autónoma), apenas compensado con la subida de Porriño (el segundo municipio que más crece de Galicia).

Según el IGE, la comarca ha comenzado una caída de la que no hay visos de recuperación y perderá habitantes a un ritmo superior al millar al año hasta llegar a 2031 con 394.941, es decir, unos 20.000 menos que en la actualidad. Aunque no está repartido por ayuntamientos, al menos la mitad de dicho descenso se concentrará en la ciudad viguesa.

En el total de la provincia, en el mismo período el retroceso será mayor incluso, de 70.000 residentes menos, pasando de los actuales 945.202 a tan sólo 878.668, volviendo a las cifras de hace más de 40 años. Claro que en el resto de Galicia la situación no es mejor, sino a contrario: en el mismo período la provincia de A Coruña perdería 90.000 residentes hasta quedarse con poco más de un millón. Lugo bajaría en 40.000 hasta quedarse en 298.151, y por tanto, cien mil habitantes menos que la comarca viguesa. Y todavía más dramático en Ourense, que se hundiría hasta 275.094, con 43.000 censados menos.

Toda Galicia se quedaría de cumplirse las previsiones por debajo de los 2,5 millones en el horizonte de 2031, que serían casi un cuarto de millón menos que en la actualidad.

En el caso de Vigo, el IGE da una pista de la causa de su ocaso, que no se otro que el saldo vegetativo negativo, y mayor en cada año. Según el estudio del instituto estadístico, el balance negativo entre nacimientos y fallecidos que se ha dado en los dos últimos años en Vigo por vez primera no es un hecho singular, sino el inicio de una tendencia imparable que llevaría a pasar del -425 en la diferencia de 2016 a un -2.232 en 2031. En ese período estudiado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el IGE, la cifra de nacimientos de niños en la comarca viguesa también caería en picado, desde 3.171 de este pasado año, hasta menos de 2.000 (1.984) en 2031.

La única nota positiva sería el saldo migratorio, que ha sido negativo entre los que salen fuera de Vigo y su área y los que llegan. Según señala el IGE, se pasaría de cifras negativas entre emigración e inmigración (-69 en el último curso estudiado) a una consolidación de las positivas, con 257 en 2031, aunque insuficiente para mantener la población, que seguiría descendiendo. n