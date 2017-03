En 2018, 45 cruceros confirmados, y Vigo hará un esfuerzo mayor en promoción

nnn En 2017 Vigo espera la llegada de 72 cruceros con unos 150.000 pasajeros a bordo, lo que supone una cifra inferior a la media (82 y 170.000) y a los datos que este año prevé A Coruña, que por vez primera liderará el sector del turismo marítimo en la franja norte. Oporto también avanza y se queda en 2017 en unos 100.000 pasajeros. Vigo, recordó López Veiga, ya trabaja en la campaña de 2018 y de momento hay entre 30 y 25 escalas confirmadas. El año pasado a estas alturas sólo había 20. Pese a todo, abogó por “redoblar esfuerzos” con el objetivo de recuperar el pulso a nuestros competidores más cercanos. Para ello, aseguró que, en estos momentos, “estamos analizando los costos de escala”, aunque consideró que “no son un factor determinante, incluso los que no dependen del Puerto”, al tiempo que recordó que “no podemos promocionarlo solos; tenemos que presentar una buena campaña sobre los atractivos de Vigo y su Puerto, para lo que activaremos el grupo de trabajo del Blue Growth con el objetivo de trabajar en conjunto y de manera coordinada”, avanzó. En este punto hubo consenso total en el consejo de administración, incluyendo el alcalde, que forma parte, para hacer una promoción conjunta con Puerto, Concello y Turismo Rías Baixas. Destacó que Vigo tiene a favor ser el único puerto con capacidad para los "mega-cruceros" de más de 300 metros. En Oporto sólo pueden atracar hasta 295.

López Veiga anunció que, próximamente, viajará personalmente a Alemania para reunirse con las principales navieras que operan en este mercado “donde flojeamos”. “Tenemos que ser constantes y, aunque suponga un gran esfuerzo inversor, hay que hacerlo, porque la situación nos preocupa. Hay que ser realistas y no rehuir del problema. Haremos todo lo posible por recuperar las expectativas del Puerto de Vigo”, aseguró. En este sentido volvió a poner sobre la mesa la alianza con Lisboa "que es la natural", frente a los esfuerzos de Oporto y A Coruña. Sin embargo, dicha alianza no acaba de cuajar en un documento.

Por otra parte, el consejo de administración aprobó por unanimidad imponer una sanción de 120.000 euros a Audasa po infracción grave, al reincidir en las faltas tipificadas como leves.