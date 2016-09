2015 fue el año en el que más vigueses emigraron al exterior

Vigo cambia su paradigma. La ciudad y su área, antaño imán para la atracción de población por su potente industria pesquera, naval y de la automoción, parece en horas bajas. El año 2015 fue en el que más habitantes del área de Vigo emigraron al extranjero desde que hay datos en 1990, según reflejan los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE). El año pasado abandonaron el área de Vigo 12.493 personas. De estas, 1.754 lo hicieron al extranjero, frente a las 1.716 que vinieron el año pasado.

Por tramos de edad, el colectivo de entre 30 y 54 años fue el más numeroso a la hora de marcharse fuera del país: hasta 877 personas dejaron la comarca por otra nación. El segundo más numeroso son los jóvenes de entre 16 y 29 años. Fueron 438 de estas edades los que dejaron Vigo. La tasa de desempleo de estos grupos de edad está en torno al 30% en la provincia.

A pesar del aumento de la inmigración al extranjero, en el conjunto (a otras provincias o comunidades autónomas) cayó en la ciudad y su comarca. Respecto al año 2007, esta bajada es de un 18%. Contando desde hace diez años, la caída es de un 11,51%. En cambio, respecto a la etapa conocida como burbuja inmobiliaria, hubo un 40% más de inmigrantes.

Los datos de emigración contrastan con los de inmigración. Aunque han repuntado, Vigo tuvo su mayor recepción de inmigrantes en el año 2007, cuando 14.797 personas escogieron algún municipio del área de Vigo para asentarse. Desde aquel año, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, Vigo y su comarca dejaron de ser atractivos.

El punto más bajo de inmigración se alcanzó en el año 2013, con 11.743 personas, dato al que no se bajaba desde el año 2002. El repunte de los dos últimos años eleva la cifra de inmigrantes en 12.198.

En la ciudad se experimentó una caída del 13,47% respecto al año 2007 en los datos de emigración. Diez años atrás, había un 0,49% menos de emigrantes. En el año 200, había un 42,47% menos de emigrantes. Este indicador muestra con claridad que la ciudad era un foco de empleo y, por tanto, no se generaba una elevada emigración hasta la llegada de la crisis. En esos años (2010), se alcanza el pico máximo de salidas de habitantes, y aunque ha remitido, el extranjero sigue siendo atractivo para muchos de ellos. La cifra de habitantes del área de Vigo que eligen otro país para vivir no ha parado de subir en la última década. No obstante, la mitad de las personas que eligieron emigrar el último año lo hicieron a otro municipio de la misma provincia, según indican los datos del IGE, hasta 2.997 vigueses escogieron otro concello de Pontevedra.

Los altos datos de emigración junto a la caída en los datos de inmigración ha ocasionado que el área de Vigo sufriera una caída del 111% en su saldo migratorio. El año pasado, la diferencia entre inmigrantes y emigrantes quedó en negativo en 295 personas, mientras que en el año 2008, el más elevado desde la década de los 90, se alcanzaron las 2.611 personas en positivo.n