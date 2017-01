Unos 13.000 mayores viven solos en Vigo, cada vez más

El número de personas de más de 65 años que viven solas en Vigo sigue creciendo al mismo tiempo que la edad media de la ciudad. Según los datos del padrón municipal, habría un total de 60.865 vigueses en edad de jubilación, el 20,4 por ciento del total, y de ellos 13.126 residen oficialmente sin compañía en hogares unipersonales, buena parte en los distritos del centro. Suponen el 4,4 por ciento de todos los empadronados, y una cifra creciente que se explica por los cambios demográficos profundos por los que pasa Galicia y que ahora también afectan directamente a la mayor ciudad de la Comunidad Autónoma. Es un número que iguala al de todos los mayores de la vecina provincia de Ourense, la zona más envejecida de Galicia, que alcanzaría en torno a 14.000. Y supone un fuerte incremento sobre datos anteriores.

Hace apenas cuatro años, en Vigo el Concello y el Instituto Galego de Estatística coincidían en que podría haber 10.481 vigueses viviendo en solitario. Que ya era un número superior al registrado en 2007, en que alcanzaban los 9.500. Por tanto, en una década el incremento ha sido en números absolutos de 3.600 personas, un 30 por ciento. Y creciendo. En toda la provincia son algo más de 30.000 las que se encontrarían en la misma situación, si bien no hay registros actualizados, ya que el último se remonta a 2012. En cuanto a Galicia, la última encuesta de condiciones de vida de los gallegos elevo a 121.297 las personas mayores de 65 años que están solas en su hogar.

Vivir en solitario a una edad avanzada no siempre es una decisión, aunque hay muchas personas que así lo quieren al menos mientras la salud lo permita, aunque otras no tienen otro remedio, como una imposición de las circunstancias. La creciente esperanza de vida contribuye a esta situación, así como la extensión de servicios sociales como la ayuda a domicilio o servicios de teleasistencia para poder avisar en caso de percance.