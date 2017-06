‘Reikistas’ de Vigo reivindican su papel como terapeutas

Según explicó Isabel Martínez, reikista, “se trata de una técnica de transmisión de energía mediante la imposición de manos”.

Esta terapia parte de la existencia de centros de energía en el cuerpo, conectados a los principales órganos, que se denominan chakras y su de su bloqueo dependerían algunas enfermedades.

“Lo que hacemos es equilibrar los chakras, generar paz y armonia, bienestar, pero no diagnosticamos enfermedades”, explica Isabel quien ayer aseguró que “queremos poner en valor esta terapia para que las personas pueden mejorar en su día a día”, de ahí que se abogó por el papel complementario que juegan en los tratamientos.

Cerca de una decena de personas participó ayer en el círculo Reiki en Samil. Según explicaban, la mayoría llevan tiempo practicando esta técnica con muy buenos resultados. “Me diagnosticaron de Lupus y tenía que someterme a un tratamiento muy duro, desde que practico Reiki me siento mejor y mis análisis han mejorado”, explicaba una de las participantes.

La sesión se centró en un círculo en el que los asistentes, sentados en el suelo con los ojos cerrados, se daban la mano.

La polémica sobre las terapias naturales y alternativas se encuentran en su punto más álgido después de que la Organización Médica Colegial creara recientemente un observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias y el intrusismo. Su intención, aseguran, es poner freno a las terapias que no curan.n