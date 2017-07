Cita en Chenlo con la 'IX Festa do Carneiro ao Espeto'

La cita gastronómica de referencia cada verano la protagoniza la "Festa do Cabrito ao Espeto" que este año cumple 9 ediciones. este domingo, 6 de agosto. El campo de fútbol, en Chan da Carreira, de la Entidad Local Menor de Chenlo, será el escenario del evento ya consolidado y que goza de gran prestigio dada la calidad de la carne procedente de los cabritos criados por los propios vecinos, por la tradicional y antigua forma de cocinarlos, asados "al espeto" y por la implicación de todos los vecinos que participan en su organización, y que están ilusionados y empeñados en que la Festa do Cabrito de Chenlo sea un referente no solo en Chenlo y Porriño, sino en la toda la comarca y provincia. Así, el alcalde pedáneo de Chenlo, Alejandro Lorenzo, invita a todo o mundo a participar “desta festa que xa é patrimonio cultural de todos os veciños e veciñas de Chenlo a os que lle agradezo seu traballo e implicación nestes días, sin os cales, esta festa non sería posible”.

La previsión es recibir a unas 2000 personas, que a partir de las 11.00 de la mañana podrán participar en una degustación de pinchos, y desde primera hora, contemplar el espectáculo del 'asado a fuego lento' de los cabritos para que estén en su punto sobre las 13:30 horas. La organización mantiene los mismos precios del año pasado: 20 euros cada ración de cabrito; 12 euros la ración de churrasco; 180 un cabrito entero, y 90 medio cabrito. Raciones que incluyen empanada, patatas, bebida, pan, café y rosca de postre. Reservas hasta este jueves, día 3, en el 607 775 525 y/o 647 142 782.

Música, sorteo de un 'Cabrito dos Cabreiros de Chenlo' y una Ruta Cabalar completan la jornada.