Baiona no aplicará tasa turística por alojarse en sus hoteles

El alcalde de Baiona, Ángel Rodal, no es partidario de aplicar una tasa a los turistas que se alojan en los hoteles de la villa y se une a otras voces que reclaman un suplemento extra a la Diputación de Pontevedra para municipios turísticos en los que la población estival crece considerablemente. A priori, el razonamiento es lógico porque la población se triplica en temporada estival y el consistorio debe afrontar en solitario un gasto mayor en servicios. Sin embargo, como alcalde no le parece justo implantar una tasa que repercuta solo en las pernoctaciones, al menos en Baiona, donde además del turismo que se aloja en los hotel hay muchas personas que nos visitan por el día pero no duermen aquí y otros que tienen su segunda residencia en el municipio. “Hay ciudades de Europa que han ido implantando esta tasa en sus hoteles como Florencia, Roma pero no tiene mucha lógica que se implante aquí”.

Respecto a la propuesta lanzada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) de que la tasa sea voluntaria, Rodal discrepa. "No puede ser una decisión de los alcaldes. O es para todos o no es para nadie". No puede ser voluntario. Es una manera de autofinanciarse pero no es equitativo porque afecta solo las pernoctaciones. "En baiona nos visitan muchas personas que tienen aquí su segunda residencia y otras personas que vienen a visitarnos durante el día pero que no duermen en el municipio. Son personas que también utilizan los servicios. No sería justo que unos paguen y otros no", alegó. Además los que vienen de visita o tienen segunda residencia dejan dinero en el municipio de una manera u otra porque son una fuente de ingresos para el comercio y la restauración”

En verano, Baiona , que triplica su población eleva su gasto habitual en servicios reforzando la seguridad, Policía Local, recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, los servicios en las playas y la programación cultural con una actuación gratuita cada noche dentro del programa Baiverán.

Pero tampoco es justo que el gasto repercuta solo en el turista que se aloja en un hotel. Para estos establecimientos es muy fácil revertir el coste pero sería un agravio comparativo.

Xunta y Diputación

Cada año la Diputación distribuye fondos destinados a los municipios de la provincia a través del Plan Concellos. A Baiona le correspondieron este año 895.000 euros. El criterio para asignar las cantidades que percibe cada municipio se establece en función de los metros cuadrados de superficie y el número de habitantes. Baiona cuenta con 12.000 habitantes censados y 34 kilómetros de extensión, menor que Gondomar, por ejemplo, que percibe más dinero (940.000) al tener una extensión de 84 kilometros y 14.000 habitantes. El problema, según Rodal es que la Diputación obvia el incremento de población estival, que Baiona triplica en verano, alcanzando fácilmente los 45.000 habitantes, en los meses de julio y agosto.

Hace seis meses alcaldes de varios municipios costeros de la provincia se reunieron en Sanxenxo para que los municipios turísticos que durante tres o cuatro meses al año soportan un incremento considerable de población reciban una compensación para poder afrontar el incremento del coste que experimentan los servicios municipales en temporada alta.

Baiona cierra julio con buenos resultados. "Se ve mucho ambiente en la calle y los restaurantes dicen que las ventas son mayores que otros años. Se aprecian más visitantes y hay más presencia de ciudadanos portugueses", un buen síntoma, según el regidor.