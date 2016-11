Visitar un museo o preparar la cena, alternativas a los deberes

n n n La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) defiende la importancia de recuperar el tiempo en familia por lo que ha propuesto una serie de actividades conjuntas ante la "huelga de deberes" impulsada por la organización para los fines de semana de este mes de noviembre.

Por este motivo, Ceapa insta a "priorizar las actividades familiares, no los deberes" pues, como apostilla, "tus hijas e hijos lo necesitan" y propone, entre otras actividades, charlar de un tema de actualidad, preparar una cena conjunta, visitar un museo, escribir una tarjeta a los abuelos o practicar un deporte juntos.

También sugiere visitar un lugar nuevo en la ciudad, ordenar la casa todos juntos, hablar de derechos y obligaciones, visitar juntos a algún familiar, abordar cuestiones que preocupan, tomar una decisión familiar juntos, conversar sobre la tolerancia, organizar un juego colectivo, navegar juntos en Internet, ver una película o preparar una receta de cocina, entre otras ideas.

La "huelga de deberes", convocada por Ceapa para los fines de semana del mes de noviembre, comienza esta semana con el objetivo de reivindicar la recuperación del tiempo libre de los alumnos y sus familias y pedir su eliminación total. Esta acción forma parte de la campaña "En la escuela falta una asignatura: Mi tiempo libre", presentada por esta organización de padres el pasado mes de septiembre.

"Se trata de dar prioridad a las actividades familiares y si los profesores se niegan a apoyarla, son ellos los que invaden un tiempo que no les corresponde", afirma el presidente de Ceapa, José Luis Pazos.

oposición docente

Los principales sindicatos de profesores critiaron ayer la campaña de la Confederación de Padres Ceapa para que sus hijos no hagan deberes durante los fines de semana de noviembre, pues creen que se cuestiona su autonomía docente y que no es el momento ni la forma de realizar una iniciativa así. Lo aseguran representantes de las Federaciones de la Enseñanza de CCOO, CSIF, ANPE y UGT, que sostienen que es bueno que se plantee un debate sobre los deberes, pero no animar a los alumnos a hacer caso omiso de las tareas que les manden sus profesores.

El secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García, afirma que el debate sobre los deberes es "interesante" pero que el actual modelo educativo "requiere trabajar dentro y fuera del aula" y, si no cambian las reglas hacia un sistema más útil para la sociedad del conocimiento, no se pueden obviar las tareas escolares.

"Me preocupa el formato que se ha elegido, no me parece el más afortunado porque supone que es cuestionar una decisión del profesor", según García.

"Si el profesor se aviene a seguir la campaña bien, pero si no se aviene o considera que el alumno debe hacer un trabajo el fin de semana, pues puede encontrarse con una desautorización del padre y este avale a su hijo para que no haga los deberes", ha criticado.

Más allá fue el presidente de la Enseñanza de CSIF, Mario Gutiérrez, dijo que la huelga de deberes convocada por la Ceapa es "un despropósito y una barbaridad". "Intentar abrir un debate es respetable pero no podemos comprender ni respetar que alguien proponga que sus hijos dejen de hacer caso o caso omiso de las instrucciones de un profesor", recalca. Gutiérrez recuerda que los deberes son tareas que "están dentro de un programa educativo para que los niños aprendan unos contenidos" y dentro de ese proceso se considera que deben hacer unas tareas.

Desde ANPE, su presidente, Nicolás Fernández Guisado, asegura que se trata de una campaña que "atenta contra la libertad de cátedra y el respeto a la labor docente" y que es "totalmente injustificada". "Lanza un mensaje demoledor sobre la convivencia en los centros", añade Fernández.

Por su lado, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Pedro José Caballero, comentó que los deberes son "necesarios en una medida equilibrada y coherente al nivel educativo".n