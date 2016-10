Verónica Echegui y Alba Galocha derriban los cánones de belleza con un desnudo

"No os imagináis cuantas veces me han sugerido que me opere el pecho. (Un representantehace mucho, me dijo que no trabajaría incluso),", empezó afirmando Verónica Echegui en su perfil de Instagram en una foto con un desnudo en el que la acompaña Alba Galocha.

Y las actrices continuaron: "Me han comentado sobre mi peso...pero lo que me da realmente pena, es haber dudado, habermelo planteado y sobretodo me da pena pensar el tiempo de mi vida que he perdido pensando que nunca soy suficiente. Ni lo suficientemente guapa, ni lo suficientemente exuberante, ni lo suficientemente buena actriz y un largo etcétera que me llevaría tiempo acabar."

Verónica Echegui relata el sentimiento de insatisfacción que le ha acompañado durante años. "Como puede ser que una persona tan bella se haya sentido así? Por desgracia, NADA a nuestro alrededor parece apoyar o estimular la creencia en que somos seres completos, llenos".

Y termina: "Eso que buscas, esa felicidad está en ti, lleva toda tu vida ahí, y te está esperando. Un abrazo a todos/as".