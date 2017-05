Trucos para no quedarte sin luz y decorar al mismo tiempo

Es bastante improbable que suframos un colapso energético de tal envergadura que nos quedemos sin esta apreciada energía. Si embargo, no lo es tanto, y de hecho ocurre en demasiadas ocasiones, que el fluido eléctrico se vea interrumpido localmente, con los perjuicios que conlleva para sus usuarios.

Los motivos que pueden derivar en un corte del circuito eléctrico son muchos y, en cualquier momento, puede llegar a suceder: caída de un cable eléctrico, tormentas, accidentes automovilísticos, aumentos de tensión, obras de mantenimiento de la compañía eléctrica y un largo etcétera.

La importancia de sus consecuencias puede variar en dependencia del edificio que se quede sin este suministro y el tiempo de duración de la pérdida. No es lo mismo un hospital, que una vivienda particular, no es lo mismo unos minutos, que días. Pero en cualquier caso, las molestias sufridas son grandes y, en algunos casos, podría desembocar en tragedia.

La solución a estos problemas está cada día más extendida, al saber que tiene un fácil remedio si cualquier comunidad de vecinos, empresa o edificio, adquiere un grupo electrógeno que sirva para suministrar electricidad mientras duran estos intervalos de corte de suministro. En el enlace se puede obtener amplia información de estos productos de la mejor calidad y adquirir el que más convenga a las necesidades particulares de cada uno, con el plus de ventaja que significa tener cinco años de garantía.

Y es que el fluido eléctrico es tan importante que abarca todas las situaciones posibles de dependencia, desde aquellos que la necesitan para vivir hasta aquellos otros que solo usan la luz como un motivo decorativo, sin más.

El consumo de energía eléctrica en España es de los más caros del mundo, debido a la mala gestión de los equipos de gobierno en materia energética, el aumento de impuestos, el escaso o nulo control de las compañías eléctricas que inflan las facturas a conveniencia o las trabas al autoconsumo. Todo esto hace que, como decimos, tengamos las facturas más elevadas en este sentido.

Por tanto, en la medida de lo posible, la población debe iniciar por su cuenta y riesgo su propio camino para pagar menos en su consumo de luz diario. Para reducir esta factura, lo primero que hay que hacer es cambiar por fluorescentes las lámparas de luz incandescente que tengamos en la vivienda o en la empresa.

Del mismo modo, una sustitución de la antigua luminaria por los actuales paneles de led va a proporcionar un ahorro notable en la factura mensual. Una estimación aproximada del ahorro que proporciona la sustitución de las lámparas tradicionales por estos paneles podría proporcionarnoslo unos cálculos en los que una bombilla al mes ahorra 1,6 euros, multiplicado por diez, que son las luces que un hogar medio suele tener, el ahorro es de 16 euros al mes, que son 192 euros al año.

Luz para exteriores

El ahorro con el uso de este tipo de luces se hace extensible a todos los lugares de la casa. Si se tiene un patio, terreno con césped y piscina o espacio ajardinado son las más lustrosas y efectivas para crear diferentes ambientaciones, con la belleza y armonía que pueden dar los distintos colores.

Con los Focos de leds puedes decorar tu jardín de forma única, a tu gusto y sensibilidad. Al ser focos direccionales, te permiten proyectar la luz hacia el lugar deseado. Con las picas que llevan pueden ser clavados directamente en cualquier tipo de terreno y, además, los focos de leds ornamentales para jardín producen una luz natural sin parpadeo, ideales para alumbrar caminos, entradas, jardines.

Un complemento perfecto para aquellos que cuidan su jardín con dedicación. Para ellos, existe la revista digital y tienda online Entujardin.com, el lugar ideal para adquirir los productos y herramientas para tu jardín y recibir, además, completa y detallada información de los expertos jardineros para tener esta parte de tu hogar siempre bien cuidada, sana y resplandeciente.

Y es que es inevitable pensar que cuando vemos una casa con un jardín bien puesto, deducimos que ahí vive alguien que se da buena vida y que sabe vivir bien, que disfruta de su especio y sabe sacarle provecho y disfrutarlo.

Un jardín bien diseñado y con un buen mantenimiento es el marco ideal para celebrar todo tipo de eventos, cumpleaños, bodas, aniversarios… Para estos momentos la iluminación que hemos comentado con anterioridad juega un papel de gran calado creativo, en especial si se le suma, a la decoración final para el evento, unos globos luminosos para fiestas.

La decoración con globos led es una idea genial, divertida y muy atractiva para ambientar eventos en espacios abiertos como los jardines.

Con los globos luminosos led no necesitarás electricidad, ya que por sí mismos son capaces de crear atmosferas y ambientes especiales, de esos que se guardan en la memoria por ser evocadores y mágicos y su duración no es problema, ya que aguantan más de 15 horas.

Es una forma, repetimos, de decorar tus espacios ajardinados en momentos especiales, para crear aún más una sensación de ensueño, evocadora y sentimental. A los niños les despertará la imaginación y a los adultos la evocación de mundos de ensueño. Un acierto para cualquier fiesta por su originalidad en el tratamiento de la luz.