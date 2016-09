Secretos de belleza: para él y para ella

La belleza es una apreciación subjetiva: lo que es bello para una persona, puede no serlo para otra. Sin embargo, se conoce como canon de belleza a ciertas características que la sociedad en general considera como atractivas, deseables y bonitas.

Uno de los cánones de belleza más extendido es la armonía. Los seres humanos tienden a considerar que la armonía y las proporciones adecuadas son deseables.

Aun así, la concepción de belleza puede variar entre distintas culturas y cambiar con los años. La belleza produce un placer que proviene de las manifestaciones sensoriales. Una persona es atractiva cuando nos deleitamos al mirarla, estando ese goce relacionado con la vista. De igual modo, una canción nos puede resultar hermosa, sintiéndonos bien escuchando su melodía, relacionándose, de este modo, con el sentido del oído.

Hoy vamos a mirar la belleza desde el punto de vista actual y estético, siguiendo los cánones que dicta la sociedad de hoy en día, apuntando trucos y consejos trendy para hombres y mujeres de nuestro tiempo, donde la moda cambiante manda y se impone cada día en las calles.

Para él

Cuida tu barba: tan de moda, tan atractiva, lucir una barba bien cuidada hoy en día de sinónimo de belleza para el hombre. Desde 2015, la barba se implantó como tendencia y sigue pisando fuerte. Pero recuerda, hay distintos tipos y los mejores estilos de barbas para ti van a depender de la forma de tu rostro o tu tipo de pelo. Debes elegir aquella que mejor te sienta, coma la barba de candado o las barbas para calvos.

Atrévete con el bigote: vuelve el bigote, aunque es un look sólo para los más atrevidos, pero que al igual que la barba, si te decides y encuentras aquel que mejor te sienta, te va a dar un toque muy cool de lo más irresistible.

Complementos: destacamos entre las tendencias moda hombre para 2016 en complementos el uso de pajaritas. De hecho, se han hecho un elemento indispensable para todo look de fiesta que se precie. ¿Te atreves a llevarla? Entra en Bowtietrends.com, tu tienda online de pajaritas para hombres, donde encontrarás tanto las clásicas pajaritas negras como las más coloridas y con alegres estampados, para conseguir un look formal o informal según marque la ocasión.

Por último, no olvides tener un par de perfumes con los que te sientas identificado, que te hagan sentir seguro de ti mismo, pues el olor que desprendemos dice mucho de nosotros. Elige uno fresco, para usar a diario, y otro con más cuerpo y más sofisticado, reservado para ocasiones y eventos especiales.

Para ella

Cuida tu pelo: al igual que la barba en el hombre debe estar bien cuidada para resultar atractiva, la melena de una mujer debe estar siempre radiante. Usa un alisador de pelo o una plancha de cabello profesional para conseguir los mejores resultados. Los colores que más se llevan son el negro azabache o el rubio platino, y lucirán de infarto en una melena media larga bien alisada. Hazte con una de las magníficas planchas de pelo que hay en el mercado y presume de cabello.

Plumas: en las prendas vienen pisando fuerte las plumas, tal come hemos podido ver en los desfiles, así que si quieres estar a la última, súmate a esta tendencia. Si no te atreves con un jersey o un vestido de plumas, añádelas a tu look en los complementos, con unos pendientes o un bonito cinturón decorado con ellas.

Maquillaje natural: nada de estridencias, hay que estar guapas y radiantes pero con un maquillaje natural. Así que si quieres conseguir un look sencillo, debes aprender como maquillarse naturalmente. Sigue nuestros consejos y aprende a todos los trucos para conseguir un maquillaje natural paso a paso:

Base de maquillaje, utiliza la más similar a tu tono de piel, para no crear el tan indeseado efecto careta. Puedes mezclar dos tonos para conseguir la aproximación perfecta.

Corrector: no abuses de él, aplícalo sólo en los lagrimales y en la zona de la nariz para corregir las imperfecciones.

Sombras: utiliza tonos neutros y suaves, colores claros y que combinen con tu color de ojos.

Máscara para pestañas: necesaria para realzar tu mirada, utiliza una de calidad, que no se apelmace y de larga duración, para que luzcan naturales y perfectas durante todo el día.

Delineador: con un delineador negro, preferiblemente en lápiz, traza pequeños puntos en la parte interior de tus pestañas de arriba. Con este truco conseguirás enfatizar la profundidad de tu mirada de manera sutil.

Rubor: Para que tu maquillaje se vea natural, aplícalo con una brocha en diagonal, desde la sien hasta la mejilla. Conseguirás además realzar tus pómulos. Puedes usar tonos rosas o anaranjados, según el color de tu piel.

Labios: elige tonos claros o bálsamos labiales, preferiblemente los que sean mate o semi mate y que se asemejen al tono de tu piel.

Por último, al igual que en el caso de ellos, debes hacerte con dos fragancias para vestir tu piel, una para usar de día, fresca y suave, y otra más intensa y profunda, para la noche.

El aroma que desprendemos habla de nuestra personalidad, por eso hay que prestar especial cuidado en su elección. Encontrar un perfume que vaya contigo a la perfección, no es tarea fácil. Cuando estás en la tienda y tienes que elegir entre todos los brillantes frascos, empiezan las dudas.

Al fin y al cabo, el aroma de un perfume no sólo debería gustarte. Es importante que destaque tu personalidad, pegue con tu estilo y sea agradable día tras día, para ti y para los demás.

Para finalizar, un consejo para ambos sexos es no olvidarse de ser uno mismo. Las tendencias son pasajeras, por eso no debemos obsesionarnos con el look de la temporada, sino intentar adaptarlo a nuestro propio estilo y sólo quedarnos con aquellas propuestas que nos sientan bien y nos hacen sentir cómodos y satisfechos con nuestra propia imagen.