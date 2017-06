La riñonera se convierte en el accesorio más 'chic' de las celebristies

El año pasado esta tendencia se rescató ya para darle a nuestro look un toque diferente, personal y sobre todo muy pero que muy rockero. Y es que ahora las celebrities se atreven a combinarlo no solo con looks simples de calle sino que también con los más chics y sofisticados.

SARA JESSICA PARKER APUESTA POR LA COMODIDAD DE LA RIÑONERA EN SUS LOOKS DE CALLE Y DE FIESTA

La actriz de Hollywood Sarah Jessica Parker apuesta por este accesorio para sus looks de calle, pero también lo combina con vestidos elegantes para una fiesta o evento especial de noche.

Para el día, en su outfit de Street Style apuesta por una riñonera de Chanel que combina con una camiseta manga larga de rayas marineras, un pitillo vaquero rasgados y una bailarinas negras.

Pero para la noche, la actriz no se quita la riñera y sale con un impresionante vestido en el que la riñonera se convierte en una especie de cinturón, acentuando sus curvas. En una ocasión le pudimos ver con un impresionante vestido negro con falda con volumen y plumas al final de ella.

KENDALL JENNER Y SU PARTICULAR ESTILO CHIC-ROCKERO CON RIÑONERA INCLUIDA

La modelo Kendall Jenner sabe sacarle el mismo partido a la riñonera que la actriz. La semana pasada pudimos ver a la joven con una riñonera verde de Chanel en su outfit de calle con unos mom jeans y un jersey top blanco roto con estampados en colores con el que se le podía ver sus impresionantes abdominales.

En otra ocasión, pudimos ver a la hermana de Kim Kardashian con una riñonera de Louis Vuitton con un mono corto de estampado príncipe de gales off the shoulders que combinó además con un jersey de tirantes blanco con rayas con el que estaba estupenda.

Parece que las riñoneras han vuelto para quedarse esta temporada y que las celebrities no van a ser menos y ya se unen poco a poco a esta tendencia. Y tú, ¿cómo la combinarías?