Hasta el reloj de la Puerta del Sol vibró con Fangoria

La diva Alaska no subió al escenario hasta pasadas las diez de la noche pero, en cuanto su largo pelo negro y sus labios rojos aparecieron, las miles de personas que la esperaban se vinieron arriba, y eso que la mayoría de ellas no habían nacido cuando sus canciones se publicaron.



Su espectáculo empezó con "El rey del Glam", una canción que puso a bailar y cantar a toda la plaza que poco a poco se iba llenando de los más animados. Bajo una gran bandera con los colores del arcoíris, la mayoría inmortalizó el momento en su móvil.



Las ovaciones a Fangoria venían una detrás de otra, tras tocar temas como "Mil campanas", "Cómo pudiste hacerme esto a mí" o "Un hombre de verdad" -que vieron la luz en 1984-, hasta las más actuales del grupo, como "Geometría polisentimental" -de 2016-.



Todos los que pudieron ver el concierto lo disfrutaron sin descanso y con ganas, vigilados en todo momento por un amplio dispositivo policial que además controlaba las entradas a la Puerta del Sol, para evitar afluencias excesivas.



Alaska y Nacho Canut estuvieron acompañados por bailarines con ropa brillante y humo de todos los colores que iba cambiando según la canción que tocaban, en un sonido que no estaba muy alto.



Previamente a Fangoria, los encargados de animar al público para esta gran actuación fueron las Nancys Rubias, el grupo musical español liderado por Mario Vaquerizo, y consiguieron que los asistentes llegaran con fuerza y revolucionados.



"Nos encanta estar aquí con esta gente tan maravillosa y guapa", dijo Mario Vaquerizo a los asistentes, que, ataviado con unos pantalones llenos de flores amarillas, aseguró sentirse orgulloso de que su grupo musical fuese gay.



Sus palabras y temas como "Peluquitas" -de 2011- y "Me da igual" -también de ese mismo año- también hicieron vibrar el lugar y la fiesta, que este año es del mundo, el WorldPride 2017, y para el que millones de personas han venido a la capital para reivindicar los derechos de las personas LGTBI en todo el planeta.



El concierto de Fangoria es sólo una de las piezas de la parte lúdica de este evento, por el que también pasarán estos días artistas como Loreen, Ana Torroja, Carlinhos Brown o Azúcar Moreno.



Sólo hubo esta noche espacio para ovaciones, menos en unos minutos, cuando se recordó que todavía tienen lugar agresiones y delitos de odio por la condición sexual, momento en el que el público abucheó y gritó "¡Basta ya!".